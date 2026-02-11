快訊

證交所首辦封關典禮 馬年上看4萬點？董座「這樣說」投資人要開心了

「太陽的新娘」韓星鄭恩宇過世…享年40歲 曾許願「想被大家記得」

等了20年！布蘭登費雪、瑞秋懷茲「神鬼傳奇4」合體 全球影迷淚崩

遭報導指王滬寧下指導棋擋軍購 國民黨今對自由時報正式提告

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨副主席蕭旭岑下午舉行記者會，宣布提告自由時報及撰稿記者，並求償200萬元、要求移除相關網路新聞。記者曾吉松／攝影
國民黨副主席蕭旭岑下午舉行記者會，宣布提告自由時報及撰稿記者，並求償200萬元、要求移除相關網路新聞。記者曾吉松／攝影

國民黨副主席蕭旭岑日前會晤中共中央政治局常委王滬寧，自由時報指王滬寧會中提「和平框架」的基礎必須是以中國的統一為指針等。國民黨駁斥相關報導是假新聞，傷害黨聲譽，並於今舉行記者會宣布正式提告。

蕭旭岑、國民黨文傳會主委吳宗憲、副主委江怡臻今舉行記者會，臚列自由時報近期七篇報導並斥為「假新聞」，內容包括傳出北京下通牒「統一後再無中華民國」、鄭習會規畫3月中舉行、王滬寧對藍下指導棋，不能讓民進黨交易成事等。

相關報導指，「台美軍購阻礙北京威懾日本、台獨 王滬寧促國民黨：關鍵是要無法實現」，並在北京突改行程接見蕭旭岑，當面下令「框架和平」基礎是統一；並指中國對台工作會議9日開幕 將成立因應台灣地方選舉專組等四大重點。

國民黨嚴正駁斥相關匿名放話，中華民國是底線，不是談判籌碼；交流是為了「護台」，不是「賣台」。國民黨拒絕被貼虛假標籤；堅持中華民國憲法，這是底氣，不是遊戲。有關「鄭習會」時程是空穴來風，絕無此事；兩岸互動「制度化」，拒絕「地下化」；國民黨聽台灣民意，而不是北京「指導」，親美友日和陸戰略不變，監督執政是天職，與中共無關。

國民黨重申，支持國防，但拒絕「凱子軍購」；威懾力來自「實力」，不只來自「採購」。兩岸和平的基礎是「互信」而非「統一」；台灣民主不容貶低，同時反對任何勢力介選。

吳宗憲宣布對自由時報及報導記者提起民事訴訟。他強調，做出這決定心情非常沉重，但國民黨「一忍再忍，提告並不是要對抗媒體或新聞自由，而是不得不捍衛新聞自由最基礎的核心─新聞倫理。」

吳宗憲說明，過去國民黨已兩次針對自由時報頭版的不實報導發過律師函，促請其注意，但該媒體顯然完全不理會，甚至讓記者變本加厲地虛構新聞。當報導內容明顯違反事實與邏輯時，至少要盡到查證義務。因再三請求注意卻不被理會，只好透過司法途徑釐清真相。

相關民事起訴狀，要求自由時報及撰稿記者應連帶給付原告新台幣200萬元、移除相關不實網路新聞，同時連帶負擔費用，刊登澄清啟事連續一個月。

蕭旭岑表示，國民黨非常尊重媒體，這次被告《自由時報》的部分記者也是他多年好友，他們抱著沉痛的心情就事論事。相關報導已對國民黨在外國駐台機構間的聲譽造成負面評價。尤其即將面臨選舉，將對國民黨聲譽造成相當大的損害。

蕭旭岑說，他要向背後的影武者喊話，如果要進行認知作戰，請具名站出來面對國民黨，不要透過媒體製造假新聞。新聞業不是製造業。

國民黨 蕭旭岑 中華民國憲法
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

陸對台工作會議提「堅持九二共識、打擊台獨」 陸委會：無新意

影／指「鄭習會傳聞一路錯到3月」 蕭旭岑轟：國安人士亂放話

2026中共對台工作會議召開 王滬寧：堅決打擊台獨

蕭旭岑：會晤王滬寧未涉政治議題 為台灣產業找出路

相關新聞

影／非洲豬瘟監察院彈劾中市4官員 楊瓊瓔這樣說

監察院今天彈劾台中去年爆發的非洲豬瘟案4名官員，立委楊瓊瓔今天被問此事，她說此事件整個過程很多橫向聯繫沒做好；現場狀況要...

再談李貞秀國籍爭議 劉世芳：不要因討厭我就把國籍法想成打壓陸配

民眾黨不分區立委李貞秀國籍爭議持續，有媒體報導，2024年1月立委選舉投票及登記為候選人時仍有大陸戶籍，但當時只有驗身分...

遭報導指王滬寧下指導棋擋軍購 國民黨今對自由時報正式提告

國民黨副主席蕭旭岑日前會晤中共中央政治局常委王滬寧，自由時報指王滬寧會中提「和平框架」的基礎必須是以中國的統一為指針等。...

李貞秀遭控不具參選資格 中選會：選務機關依法依例辦理選務

民眾黨不分區立委李貞秀被報導，2024年在登記為立委候選人時是仍有中國大陸戶籍，依法不具登記立委候選人資格。民眾黨團主任...

監院彈劾中市府4官員 黃守達：盧市府是監院認證的無能

監察院公布針對台中非洲豬瘟事件的相關彈劾案文及其審查決定書，指市府4位有關局處首長處置失當，涉有重大違失，已通過對4人的...

曝台灣被滲透狀況滿嚴重 劉世芳：千萬別看到女性就說是弱女子

台灣新住民關懷總會理事長周滿芝被控受陸指示在台發展組織，遭判8年，內政部先前也解散涵括在內的5個社會團體。內政部長劉世芳...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。