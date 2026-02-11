遭報導指王滬寧下指導棋擋軍購 國民黨今對自由時報正式提告

國民黨副主席蕭旭岑日前會晤中共中央政治局常委王滬寧，自由時報指王滬寧會中提「和平框架」的基礎必須是以中國的統一為指針等。國民黨駁斥相關報導是假新聞，傷害黨聲譽，並於今舉行記者會宣布正式提告。

蕭旭岑、國民黨文傳會主委吳宗憲、副主委江怡臻今舉行記者會，臚列自由時報近期七篇報導並斥為「假新聞」，內容包括傳出北京下通牒「統一後再無中華民國」、鄭習會規畫3月中舉行、王滬寧對藍下指導棋，不能讓民進黨交易成事等。

相關報導指，「台美軍購阻礙北京威懾日本、台獨 王滬寧促國民黨：關鍵是要無法實現」，並在北京突改行程接見蕭旭岑，當面下令「框架和平」基礎是統一；並指中國對台工作會議9日開幕 將成立因應台灣地方選舉專組等四大重點。

國民黨嚴正駁斥相關匿名放話，中華民國是底線，不是談判籌碼；交流是為了「護台」，不是「賣台」。國民黨拒絕被貼虛假標籤；堅持中華民國憲法，這是底氣，不是遊戲。有關「鄭習會」時程是空穴來風，絕無此事；兩岸互動「制度化」，拒絕「地下化」；國民黨聽台灣民意，而不是北京「指導」，親美友日和陸戰略不變，監督執政是天職，與中共無關。

國民黨重申，支持國防，但拒絕「凱子軍購」；威懾力來自「實力」，不只來自「採購」。兩岸和平的基礎是「互信」而非「統一」；台灣民主不容貶低，同時反對任何勢力介選。

吳宗憲宣布對自由時報及報導記者提起民事訴訟。他強調，做出這決定心情非常沉重，但國民黨「一忍再忍，提告並不是要對抗媒體或新聞自由，而是不得不捍衛新聞自由最基礎的核心─新聞倫理。」

吳宗憲說明，過去國民黨已兩次針對自由時報頭版的不實報導發過律師函，促請其注意，但該媒體顯然完全不理會，甚至讓記者變本加厲地虛構新聞。當報導內容明顯違反事實與邏輯時，至少要盡到查證義務。因再三請求注意卻不被理會，只好透過司法途徑釐清真相。

相關民事起訴狀，要求自由時報及撰稿記者應連帶給付原告新台幣200萬元、移除相關不實網路新聞，同時連帶負擔費用，刊登澄清啟事連續一個月。

蕭旭岑表示，國民黨非常尊重媒體，這次被告《自由時報》的部分記者也是他多年好友，他們抱著沉痛的心情就事論事。相關報導已對國民黨在外國駐台機構間的聲譽造成負面評價。尤其即將面臨選舉，將對國民黨聲譽造成相當大的損害。

蕭旭岑說，他要向背後的影武者喊話，如果要進行認知作戰，請具名站出來面對國民黨，不要透過媒體製造假新聞。新聞業不是製造業。