聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立委楊瓊瓔今天被媒體問非洲豬瘟，台中市府官員被彈劾看法。記者游振昇／攝影
監察院今天彈劾台中去年爆發的非洲豬瘟案4名官員，立委楊瓊瓔今天被問此事，她說此事件整個過程很多橫向聯繫沒做好；現場狀況要如何做，現場的人員訓練都要再加強，她也建議中央橫向聯繫要更清楚。

台中去年爆發非洲豬瘟疫情，監察院今天彈劾台中市政府前農業局長張敬昌、前環保局長陳宏益、前動保處長林儒良、動保處組長周百俊等4人，處置非洲豬瘟災害重大違失，也移送懲戒法院審理。

立委楊瓊瓔今天受訪表示，與其謾罵，應該尊重並依法處置，她說此事件整個過程很多橫向聯繫沒做好，另外，現場狀況要如何做，現場的訓練都要再加強。

她說非洲豬瘟事件是全國注目，首先要保護產業，大家都能穩定，不足部分，也希望中央橫向聯繫要更清楚，及第一現場判斷的決策和了解現象、釐清，訓練第一線人員問題，他們很辛苦，決策要再更明確。

非洲豬瘟 楊瓊瓔 監察院 彈劾案
相關新聞

影／非洲豬瘟監察院彈劾中市4官員 楊瓊瓔這樣說

監察院今天彈劾台中去年爆發的非洲豬瘟案4名官員，立委楊瓊瓔今天被問此事，她說此事件整個過程很多橫向聯繫沒做好；現場狀況要...

再談李貞秀國籍爭議 劉世芳：不要因討厭我就把國籍法想成打壓陸配

民眾黨不分區立委李貞秀國籍爭議持續，有媒體報導，2024年1月立委選舉投票及登記為候選人時仍有大陸戶籍，但當時只有驗身分...

監院彈劾中市府4官員 黃守達：盧市府是監院認證的無能

監察院公布針對台中非洲豬瘟事件的相關彈劾案文及其審查決定書，指市府4位有關局處首長處置失當，涉有重大違失，已通過對4人的...

曝台灣被滲透狀況滿嚴重 劉世芳：千萬別看到女性就說是弱女子

台灣新住民關懷總會理事長周滿芝被控受陸指示在台發展組織，遭判8年，內政部先前也解散涵括在內的5個社會團體。內政部長劉世芳...

媒體稱知情官員指李貞秀不具登記立委資格 民眾黨團質疑：誰？中選會瀆職？

民眾黨立委李貞秀國籍議題持續延燒，自由時報報導「知情官員」稱李貞秀不具備登記立委候選人資格。民眾黨立法院黨團主任陳智菡今...

防「洩密」給李貞秀 劉世芳：同黨立委幫忙調密件也要負責

民眾黨不分區立委李貞秀國籍爭議持續延燒，內政部長劉世芳今在媒體專訪時表示，李貞秀是知法犯法，內政部無法提供密件以上的調閱...

