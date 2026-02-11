影／非洲豬瘟監察院彈劾中市4官員 楊瓊瓔這樣說
台中去年爆發非洲豬瘟疫情，監察院今天彈劾台中市政府前農業局長張敬昌、前環保局長陳宏益、前動保處長林儒良、動保處組長周百俊等4人，處置非洲豬瘟災害重大違失，也移送懲戒法院審理。
立委楊瓊瓔今天受訪表示，與其謾罵，應該尊重並依法處置，她說此事件整個過程很多橫向聯繫沒做好，另外，現場狀況要如何做，現場的訓練都要再加強。
她說非洲豬瘟事件是全國注目，首先要保護產業，大家都能穩定，不足部分，也希望中央橫向聯繫要更清楚，及第一現場判斷的決策和了解現象、釐清，訓練第一線人員問題，他們很辛苦，決策要再更明確。
