監院彈劾中市府4官員 黃守達：盧市府是監院認證的無能

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中非洲豬瘟事件去年鬧得沸沸揚揚，引發各界討論。圖／聯合報系資料照片
台中非洲豬瘟事件去年鬧得沸沸揚揚，引發各界討論。圖／聯合報系資料照片

監察院公布針對台中非洲豬瘟事件的相關彈劾案文及其審查決定書，指市府4位有關局處首長處置失當，涉有重大違失，已通過對4人的彈劾案，全案移送懲戒法院審理。民進黨台中市議員黃守達痛批，盧市府是監察院認證的無能，盧市長態度不改，風行草偃，換再多主管都沒用。

黃守達指出，該事件反映出議員問政之必要。去年10月22日疫情爆發，10月31日民進黨團議員前往監察院陳情，今年2月5日監察院才審查通過彈劾。過程中，唯有持續透過議員問政，才能督促盧市府及時回應民意。

他說，監察院還是有用的，儘管需要時間，失職的公務員終究會受到監察院詳細調查、彈劾、移送懲戒法院。

另外，市議會專案小組不可或缺。疫情爆發後民進黨團隨即要求成立專案小組，追究責任部分，涉及監察院調查與地檢署偵辦作業，專案小組著墨不多；但精進措施部分，專案小組卻有整理歸納，並收錄於報告。本該是市長要做的事情，市長沒做好做不夠，只能由我們補足。

黃守達說，盧市府是監察院認證的無能。市議會雖然監督市政府，但調查仍依賴市政府配合；相形之下，監察院有憲法賦予的調查權，可以強制市政府答覆詢問、提供資料、接受訪談。個別議員的問政或有立場、傾向、意識形態等色彩，但監察院彈劾要經過法定程序，具有可受檢驗的公信力。

他強調，組織文化才是最大關鍵，盧市府真正的問題，在於揣摩上意、好大喜功、不做不錯的組織文化；而造成這般文化的始作俑者，正是盧秀燕。這就不是監察院彈劾、議員問政、市議會專案小組可以幫助的了。盧市長態度不改，風行草偃，換再多主管都沒用，整個團隊還是會繼續散漫廢弛。

監察院 議員 民進黨團 彈劾案 非洲豬瘟
