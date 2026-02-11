曝台灣被滲透狀況滿嚴重 劉世芳：千萬別看到女性就說是弱女子

台灣新住民關懷總會理事長周滿芝被控受陸指示在台發展組織，遭判8年，內政部先前也解散涵括在內的5個社會團體。內政部長劉世芳今表示，從檢調或國安資料可知，台灣其實被滲透的狀況還滿嚴重，「千萬不要說看到女性就說是弱女子，她後面可能有非常大的力量在支撐。」

劉世芳今天接受Yahoo網路節目「齊有此理」主持人王時齊專訪，被問及陸配經營網路頻道喊武統台灣等事件，劉說，會先判斷裡面的言論有沒有講到武力統一，提到說要引人民解放軍，就侵犯到言論自由的底線，因為是在製造恐慌。再加上會去看YT的資金來源從哪裡來？為什麼你在講台灣要被武力統一的時候，突然資金就會很多？

劉世芳表示，會跟移民署、陸委會還有相關的情資來判斷，若出現狀況以後就會送她回去，最主要理由，第一個是台灣的居留身分，而非有中華民國國籍身分，那條紅線是定在武力統一，有一些異常狀況時，就會加強注意，是有一定的證據呈現出來，然後會請你去面談，甚至家屬、配偶也會請過去問看看，因此先前幾個中配網紅，後來都是自己買機票就跑回去。

至於先前解散5個人民團體，劉世芳表示，有一個很特殊的中配團體，久而久之覺得很奇怪，為什麼在選舉時越投入就越多，且資金來源不明，且從檢調或國安很多資料裡面取得這些數據，「台灣其實被滲透的狀況還蠻嚴重的，千萬不要說看到女性就說是弱女子，後面可能有非常大的力量在支撐。」

劉世芳也強調，不是說每一個人，多數的陸配其實像賴清德總統前不久去吃一家店，那位中配就是很愛台灣，「我們從來不把這些人標籤化，我們也不要把別人標籤化，當然很多人是為了追求自由的環境、民主的環境過來的」，當一群人拖累同一個族群，當然要提高警覺，如果這些人認為判定或判決不合法，台灣是法治的社會，還可以繼續上訴、行政訴訟，內政部都尊重，沒有說因為是陸配，就不可以做任何的上訴。