再談李貞秀國籍爭議 劉世芳：不要因討厭我就把國籍法想成打壓陸配

民眾黨不分區立委李貞秀國籍爭議持續，有媒體報導，2024年1月立委選舉投票及登記為候選人時仍有大陸戶籍，但當時只有驗身分證而已。內政部長劉世芳表示，大部分的台灣人大概沒辦法接受，而她只是國籍法的主管機關，一切照法律規定執行，「不要因為討厭劉世芳，就把國籍法想成打壓陸配。」

劉世芳今上Yahoo節目「齊有此理」專訪，被問及有不具名官員受訪指出，李貞秀2025年3月才赴中國辦理戶籍註銷並取得證明，但2024年1月立委選舉投票及更早前登記為候選人時仍擁有中國戶籍，依法不得參選。劉說，李貞秀從結婚來台到取得身分證，因為沒從政，都算合乎規定，但到開始從政後就會落入公職人員是有對單一國家忠誠義務，將其規範在國籍法時，就碰觸到最大的一個盲點。

劉世芳指出，李貞秀說自己擁有中華人民共和國國籍，但是對中華民國效忠，可是大部分的台灣人大概沒有辦法接受這個？且如果李貞秀擔任立法委員時，自動就變成是民眾黨的當然中央委員，進入政黨的決策，「是好還是不好？」

至於李貞秀接下來將會進入立法院內政委員會，劉世芳表示，接下來會碰到陸委會、海洋委員會、海巡署，也會有一些機密跟情報，且內政部也有部分是要開機密會議，而機密會議是由主席裁決，秉持三權分立，內政部會尊重立院，「我們是對立院負責不是對個別立委。」

劉世芳說，如果李貞秀沒有完成申請程序，就是說這個立委的權利跟義務，並沒有被充分認知，「所以我們會有所保留」，而她用國籍法20條來請求李一定要放棄中華人民共和國籍，一定腹背受敵，「但我還是強調我只是一個國籍法主管機關，一切就是按照法律的規定來執行，不要因為討厭劉世芳，就把國籍法想成打壓陸配，我們是一個法治的國家，不是個獨裁的政權。」