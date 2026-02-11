快訊

「太陽的新娘」韓星鄭恩宇過世…享年40歲 曾許願「想被大家記得」

等了20年！布蘭登費雪、瑞秋懷茲「神鬼傳奇4」合體 全球影迷淚崩

高雄美濃大峽谷不止一個犯罪集團 嫌犯假種水蓮真盜挖

再談李貞秀國籍爭議 劉世芳：不要因討厭我就把國籍法想成打壓陸配

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨不分區立委李貞秀國籍爭議持續，有媒體報導，2024年1月立委選舉投票及登記為候選人時仍有大陸戶籍，但當時只有驗身分證而已。圖／聯合報系資料照
民眾黨不分區立委李貞秀國籍爭議持續，有媒體報導，2024年1月立委選舉投票及登記為候選人時仍有大陸戶籍，但當時只有驗身分證而已。圖／聯合報系資料照

民眾黨不分區立委李貞秀國籍爭議持續，有媒體報導，2024年1月立委選舉投票及登記為候選人時仍有大陸戶籍，但當時只有驗身分證而已。內政部長劉世芳表示，大部分的台灣人大概沒辦法接受，而她只是國籍法的主管機關，一切照法律規定執行，「不要因為討厭劉世芳，就把國籍法想成打壓陸配。」

劉世芳今上Yahoo節目「齊有此理」專訪，被問及有不具名官員受訪指出，李貞秀2025年3月才赴中國辦理戶籍註銷並取得證明，但2024年1月立委選舉投票及更早前登記為候選人時仍擁有中國戶籍，依法不得參選。劉說，李貞秀從結婚來台到取得身分證，因為沒從政，都算合乎規定，但到開始從政後就會落入公職人員是有對單一國家忠誠義務，將其規範在國籍法時，就碰觸到最大的一個盲點。

劉世芳指出，李貞秀說自己擁有中華人民共和國國籍，但是對中華民國效忠，可是大部分的台灣人大概沒有辦法接受這個？且如果李貞秀擔任立法委員時，自動就變成是民眾黨的當然中央委員，進入政黨的決策，「是好還是不好？」

至於李貞秀接下來將會進入立法院內政委員會，劉世芳表示，接下來會碰到陸委會、海洋委員會、海巡署，也會有一些機密跟情報，且內政部也有部分是要開機密會議，而機密會議是由主席裁決，秉持三權分立，內政部會尊重立院，「我們是對立院負責不是對個別立委。」

劉世芳說，如果李貞秀沒有完成申請程序，就是說這個立委的權利跟義務，並沒有被充分認知，「所以我們會有所保留」，而她用國籍法20條來請求李一定要放棄中華人民共和國籍，一定腹背受敵，「但我還是強調我只是一個國籍法主管機關，一切就是按照法律的規定來執行，不要因為討厭劉世芳，就把國籍法想成打壓陸配，我們是一個法治的國家，不是個獨裁的政權。」

國籍法 李貞秀 劉世芳
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

媒體稱知情官員指李貞秀不具登記立委資格 民眾黨團質疑：誰？中選會瀆職？

防「洩密」給李貞秀 劉世芳：同黨立委幫忙調密件也要負責

【重磅快評】李貞秀更勝蕭美琴 劉世芳表忠何時方休

韓國瑜要保李貞秀問政權益 劉世芳：適用哪條法白紙黑字寫清楚

相關新聞

影／非洲豬瘟監察院彈劾中市4官員 楊瓊瓔這樣說

監察院今天彈劾台中去年爆發的非洲豬瘟案4名官員，立委楊瓊瓔今天被問此事，她說此事件整個過程很多橫向聯繫沒做好；現場狀況要...

再談李貞秀國籍爭議 劉世芳：不要因討厭我就把國籍法想成打壓陸配

民眾黨不分區立委李貞秀國籍爭議持續，有媒體報導，2024年1月立委選舉投票及登記為候選人時仍有大陸戶籍，但當時只有驗身分...

監院彈劾中市府4官員 黃守達：盧市府是監院認證的無能

監察院公布針對台中非洲豬瘟事件的相關彈劾案文及其審查決定書，指市府4位有關局處首長處置失當，涉有重大違失，已通過對4人的...

曝台灣被滲透狀況滿嚴重 劉世芳：千萬別看到女性就說是弱女子

台灣新住民關懷總會理事長周滿芝被控受陸指示在台發展組織，遭判8年，內政部先前也解散涵括在內的5個社會團體。內政部長劉世芳...

媒體稱知情官員指李貞秀不具登記立委資格 民眾黨團質疑：誰？中選會瀆職？

民眾黨立委李貞秀國籍議題持續延燒，自由時報報導「知情官員」稱李貞秀不具備登記立委候選人資格。民眾黨立法院黨團主任陳智菡今...

防「洩密」給李貞秀 劉世芳：同黨立委幫忙調密件也要負責

民眾黨不分區立委李貞秀國籍爭議持續延燒，內政部長劉世芳今在媒體專訪時表示，李貞秀是知法犯法，內政部無法提供密件以上的調閱...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。