媒體稱知情官員指李貞秀不具登記立委資格 民眾黨團質疑：誰？中選會瀆職？

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立委李貞秀（右）上周宣誓就職。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委李貞秀（右）上周宣誓就職。圖／聯合報系資料照片

民眾黨立委李貞秀國籍議題持續延燒，自由時報報導「知情官員」稱李貞秀不具備登記立委候選人資格。民眾黨立法院黨團主任陳智菡今天質疑，李貞秀已經獲頒當選證書，請問所謂知情但不具名的官員是誰，難道是在指控中選會瀆職？同時也點名內政部長劉世芳必須為惡質言論道歉。

自由時報報導，民眾黨中配立委國籍爭議延燒，我方查出李貞秀在2025年3月才赴中辦理戶籍註銷並取得證明，2024年1月登記為立委候選人以前仍有中國戶籍，因此依法不得參選。知情官員表示，依照兩岸人民關係條例第9之1條規定，李貞秀不具備登記立委候選人資格。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，陳智菡受訪時表示，李貞秀已經獲頒當選證書，「請問所謂不具名的知情官員是誰？難道是在指控中選會瀆職嗎？」

陳智菡點名，劉世芳昨天接受網路節目專訪，當中提及「頭七都已經過了，還沒有遞送放棄文件」，過去幾天還不斷派出內政部聯絡人「發送中華人民共和國文件」，劉世芳不僅是在羞辱自己，而且還變成中華人民共和國的小弟，民眾黨團要求其為錯誤且惡質的言論道歉。

陳智菡也說，如果按照劉世芳的邏輯跟說法，這些入籍台灣超過10年的陸配、中華民國國民算是外國人嗎？「請回答這個問題，否則所有邏輯都是死亡，而且已經讓台灣法治崩壞。」

民眾黨立法院黨團總召陳清龍也質疑，「這是哪一位不具名官員？是否能夠站出來說明論點？」李貞秀取得中華民國國籍及身分證，也在台灣居住超過30年以上的時間，過去依照中選會相關規定辦理登記，先前也在立法院宣示效忠中華民國，「有這樣的立委資格認定，我想無庸置疑。」

陳清龍批評，賴政府口口聲聲都說包容陸配，但是為了李貞秀卻能如此操弄，「我也建議行政院、內政部就此案到此為止，讓立委可以在立法院真正問政、確實監督執政黨。」

李貞秀 民眾黨 立法院
