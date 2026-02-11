快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部長劉世芳今在媒體專訪時表示，李貞秀是知法犯法，內政部無法提供密件以上的調閱，若請同黨立委去幫忙調閱，「誰洩密誰就要負責。」圖／聯合報系資料照
內政部長劉世芳今在媒體專訪時表示，李貞秀是知法犯法，內政部無法提供密件以上的調閱，若請同黨立委去幫忙調閱，「誰洩密誰就要負責。」圖／聯合報系資料照

民眾黨不分區立委李貞秀國籍爭議持續延燒，內政部長劉世芳今在媒體專訪時表示，李貞秀是知法犯法，內政部無法提供密件以上的調閱，若立法院對於「未完成國籍放棄程序的立委是否能看機密文件」認為有爭議時，就會送憲法法庭解釋。劉強調，若請同黨立委去幫忙調閱，「誰洩密誰就要負責。」

劉世芳今上Yahoo節目「齊有此理」專訪，被問及李貞秀要求內政部幫忙放棄國籍一事，劉說，去申請身分證都要本人去，「我跟你也沒親戚關係，我怎麼幫你放棄這個，我覺得她隨便講講」，再加上李貞秀就任以前，其實內政部曾用雙掛號寄其戶籍地址，告知國籍法第20條的規定，「所以我是覺得她是知法而犯法，這樣不是擔任民意代表應該有的。」

至於立法院長韓國瑜說會保障立委問政，劉世芳表示，回溯過去前立委李慶安事件後，選罷法就修掉了，回歸到由國籍法20條來處理，「我是國籍法的主管機關，我們就是全部要按照法律的步驟來」，她也已經跟同仁說，無法提供密件以上調閱，如果要調閱機密公文，涉及國家安全或外交等級，不可能答應。

若立法院內部對於「未完成國籍放棄程序的立委是否能看機密文件」認為有爭議時，劉世芳說，這件爭議才會被送往憲法法庭進行解釋，在法律爭議釐清前，對於機密資料的提供會持保留態度，並尊重立法院整體的決議，而非對個別有國籍疑慮的立委負責。

節目主持人王時齊問及若李貞秀委託同黨立委協助調閱機密文件怎麼處理，劉世芳強調，「那誰就負責洩密，在官方文書裡面就洩密，誰洩密誰就要負責。」

劉世芳表示，上一次的民眾黨的副總統候選人吳欣盈，也曾經擔任不分區立委，但2022年之前有放棄美國國籍，不是只有針對李貞秀，很多人都一直誤會內政部在打壓陸配，「我覺得真的是很冤枉」，國民黨說內政部在欺負一個弱女子，李貞秀如果是弱女子，「我也是弱女子」；若當一個立委要知法犯法，那也沒辦法，但她相信民眾黨一開始就知道了。

國籍法 李貞秀 劉世芳
防「洩密」給李貞秀 劉世芳：同黨立委幫忙調密件也要負責

民眾黨不分區立委李貞秀國籍爭議持續延燒，內政部長劉世芳今在媒體專訪時表示，李貞秀是知法犯法，內政部無法提供密件以上的調閱...

非洲豬瘟監院彈劾中市府4官員 何欣純：決策層級的責任斷裂

監察院稍早公布針對台中非洲豬瘟事件的相關彈劾案文及其審查決定書，指市府4位有關局處首長處置失當，涉有重大違失，已通過對4...

李貞秀難自證不具中國籍 藍籲再提修法、白見招拆招

民眾黨立委李貞秀的「中國籍」爭議，在立法院長韓國瑜表態會捍衛其問政權益，內政部長劉世芳要求韓國瑜白紙黑字寫清楚，用哪一部法律保障李貞秀的問政權；劉世芳並表示，只要李貞秀能秀出有中共官方戳章的相關文件，證明曾申請放棄中國籍，內政部都願意認，否則就要請立法院依法行政。 對內政部、民進黨中央、立院黨團無視李貞秀已取得中華民國身分證，以及憲法對兩岸特殊政治狀況的安排，一味的要求李貞秀自證就職前曾申請、或已放棄中國籍，國民黨立院人士說，這比要李秀貞證明「我媽是我媽」還難……

賴總統發言惹議 王鴻薇轟以為自己是大法官又歧視地方議員

賴清德總統今早開記者會呼籲立法院速審軍購特別條例草案，並指出審議時，依憲法「一定要有政院版」。國民黨立委王鴻薇表示，賴總...

【重磅快評】李貞秀更勝蕭美琴 劉世芳表忠何時方休

民眾黨立委李貞秀的國籍問題延燒，立法院長韓國瑜指李的立委資格是否違反國籍法，由行政單位處理，他的天職是保障問政；內政部長...

監院彈劾中市府4官員 指其處置非洲豬瘟事件不當重創人民防疫信任

台中非洲豬瘟事件去年鬧得沸沸揚揚，監察院稍早公布針對該案的相關彈劾案文及其審查決定書，指台中市府4位有關局處首長處置失當...

