防「洩密」給李貞秀 劉世芳：同黨立委幫忙調密件也要負責

民眾黨不分區立委李貞秀國籍爭議持續延燒，內政部長劉世芳今在媒體專訪時表示，李貞秀是知法犯法，內政部無法提供密件以上的調閱，若立法院對於「未完成國籍放棄程序的立委是否能看機密文件」認為有爭議時，就會送憲法法庭解釋。劉強調，若請同黨立委去幫忙調閱，「誰洩密誰就要負責。」

劉世芳今上Yahoo節目「齊有此理」專訪，被問及李貞秀要求內政部幫忙放棄國籍一事，劉說，去申請身分證都要本人去，「我跟你也沒親戚關係，我怎麼幫你放棄這個，我覺得她隨便講講」，再加上李貞秀就任以前，其實內政部曾用雙掛號寄其戶籍地址，告知國籍法第20條的規定，「所以我是覺得她是知法而犯法，這樣不是擔任民意代表應該有的。」

至於立法院長韓國瑜說會保障立委問政，劉世芳表示，回溯過去前立委李慶安事件後，選罷法就修掉了，回歸到由國籍法20條來處理，「我是國籍法的主管機關，我們就是全部要按照法律的步驟來」，她也已經跟同仁說，無法提供密件以上調閱，如果要調閱機密公文，涉及國家安全或外交等級，不可能答應。

若立法院內部對於「未完成國籍放棄程序的立委是否能看機密文件」認為有爭議時，劉世芳說，這件爭議才會被送往憲法法庭進行解釋，在法律爭議釐清前，對於機密資料的提供會持保留態度，並尊重立法院整體的決議，而非對個別有國籍疑慮的立委負責。

節目主持人王時齊問及若李貞秀委託同黨立委協助調閱機密文件怎麼處理，劉世芳強調，「那誰就負責洩密，在官方文書裡面就洩密，誰洩密誰就要負責。」

劉世芳表示，上一次的民眾黨的副總統候選人吳欣盈，也曾經擔任不分區立委，但2022年之前有放棄美國國籍，不是只有針對李貞秀，很多人都一直誤會內政部在打壓陸配，「我覺得真的是很冤枉」，國民黨說內政部在欺負一個弱女子，李貞秀如果是弱女子，「我也是弱女子」；若當一個立委要知法犯法，那也沒辦法，但她相信民眾黨一開始就知道了。