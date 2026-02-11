非洲豬瘟監院彈劾中市府4官員 何欣純：決策層級的責任斷裂

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民進黨下屆台中市長提名人、立法委員何欣純說，這代表問題並非基層執行失誤，而是決策層級的責任斷裂。記者黃寅／攝影
監察院稍早公布針對台中非洲豬瘟事件的相關彈劾案文及其審查決定書，指市府4位有關局處首長處置失當，涉有重大違失，已通過對4人的彈劾案，全案移送懲戒法院審理。對此，民進黨下屆台中市長提名人、立法委員何欣純說，這代表問題並非基層執行失誤，而是決策層級的責任斷裂。

她說，去年豬瘟疫情爆發，本該是專業、果斷、精準的防疫指揮，卻出現疫調資訊反覆、指令貫徹不力、現場處置混亂。導致全國豬隻禁運禁宰15天，產業損失與補助高達21億元以上，「市府螺絲鬆脫、掉滿地，致使全台都遭受損害」。監察院已認定農業局前局長張敬昌、環保局前局長陳宏益、動保處前處長林儒良及相關主管有重大違失，移送懲戒法院。

何欣純說，她要說得很清楚，一個城市的防疫體系，不容許指揮官在記者會上資訊錯誤、不容許中央指令落地變形，更不容許因為行政混亂，讓全國農產業承擔代價。

她說，台中是農業與產業重鎮，當危機來臨，市府應該是穩定力量，現在卻成為風險來源。針對此事件，她主張：

第一，專業回到專業，政治不能凌駕防疫判斷。

第二，指揮體系明確，錯誤有人負責，而不是模糊帶過。

第三，重大危機必須即時公開透明，讓市民知道真相。

何欣純說，這次彈劾，不只是懲戒個人，更在提醒市政團隊：治理不能鬆懈，市政不能僥倖。台中需要的是一個把風險擋在外面、把責任扛在肩上的市長。

非洲豬瘟 何欣純 監察院
