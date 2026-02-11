快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統今早開記者會呼籲立法院速審軍購特別條例草案，並指出審議時，依憲法「一定要有政院版」。國民黨立委王鴻薇表示，賴總統以為自己是大法官，但每次都錯誤闡述憲法；過去很多三讀通過的法案，行政院都沒提版本，且像是司法院也都有提案權，提案權不可能被行政院壟斷。

賴總統稍早於「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議會後記者會指出，軍購特別條例草案已有行政院版、民眾黨版，媒體報導國民黨也將自提版本；根據我國憲法，行政權屬於政府，監督權屬於立法院，國會審議時，一定要有行政院版本才符合憲法要求。

王鴻薇批評，賴總統每次都錯誤論述憲法，立委本來就有提案權，且過去很多法案也都是行政院沒有版本，只有立法院有提版本，像上會期通過的外送員專法就是一個案例，另外像司法院等院也都有提案權，不是只有行政院有提案權，行政院不可能壟斷提案權。

王鴻薇抨擊，賴總統現在以為自己是大法官，想指名一定要審查行政院版本；她提到，過去普發現金相關法案，行政院還不執行立法院版本，後來大罷免大失敗後，才自己再提一個版本。

另外，賴總統還說，他有注意到這屆立委很多都是直接從議會上來，地方議會的運作和中央層級的立法院和行政院運作是不一樣的，必須遵守憲政運作，政府政策才能順利推動。

王鴻薇反嗆，賴總統自己也是台南市長上來的，過去還被監察院彈劾過，現在是看不起民選議員嗎？根本是歧視地方議員，賴總統看來是想罵人又詞窮，才會講這種不知所云的話。

行政院 立法院 王鴻薇 賴清德
相關新聞

非洲豬瘟監院彈劾中市府4官員 何欣純：決策層級的責任斷裂

監察院稍早公布針對台中非洲豬瘟事件的相關彈劾案文及其審查決定書，指市府4位有關局處首長處置失當，涉有重大違失，已通過對4...

李貞秀難自證不具中國籍 藍籲再提修法、白見招拆招

民眾黨立委李貞秀的「中國籍」爭議，在立法院長韓國瑜表態會捍衛其問政權益，內政部長劉世芳要求韓國瑜白紙黑字寫清楚，用哪一部法律保障李貞秀的問政權；劉世芳並表示，只要李貞秀能秀出有中共官方戳章的相關文件，證明曾申請放棄中國籍，內政部都願意認，否則就要請立法院依法行政。 對內政部、民進黨中央、立院黨團無視李貞秀已取得中華民國身分證，以及憲法對兩岸特殊政治狀況的安排，一味的要求李貞秀自證就職前曾申請、或已放棄中國籍，國民黨立院人士說，這比要李秀貞證明「我媽是我媽」還難……

賴總統發言惹議 王鴻薇轟以為自己是大法官又歧視地方議員

賴清德總統今早開記者會呼籲立法院速審軍購特別條例草案，並指出審議時，依憲法「一定要有政院版」。國民黨立委王鴻薇表示，賴總...

【重磅快評】李貞秀更勝蕭美琴 劉世芳表忠何時方休

民眾黨立委李貞秀的國籍問題延燒，立法院長韓國瑜指李的立委資格是否違反國籍法，由行政單位處理，他的天職是保障問政；內政部長...

監院彈劾中市府4官員 指其處置非洲豬瘟事件不當重創人民防疫信任

台中非洲豬瘟事件去年鬧得沸沸揚揚，監察院稍早公布針對該案的相關彈劾案文及其審查決定書，指台中市府4位有關局處首長處置失當...

高市早苗大勝將強化日本安保 賴總統：台灣也應該要這樣做

自民黨在日本眾議院改選中大獲全勝，日本首相高市早苗承諾要強化日本安保。賴清德總統今（11日）在總統府舉行記者會呼籲國會審...

