賴總統發言惹議 王鴻薇轟以為自己是大法官又歧視地方議員

賴清德總統今早開記者會呼籲立法院速審軍購特別條例草案，並指出審議時，依憲法「一定要有政院版」。國民黨立委王鴻薇表示，賴總統以為自己是大法官，但每次都錯誤闡述憲法；過去很多三讀通過的法案，行政院都沒提版本，且像是司法院也都有提案權，提案權不可能被行政院壟斷。

賴總統稍早於「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議會後記者會指出，軍購特別條例草案已有行政院版、民眾黨版，媒體報導國民黨也將自提版本；根據我國憲法，行政權屬於政府，監督權屬於立法院，國會審議時，一定要有行政院版本才符合憲法要求。

王鴻薇批評，賴總統每次都錯誤論述憲法，立委本來就有提案權，且過去很多法案也都是行政院沒有版本，只有立法院有提版本，像上會期通過的外送員專法就是一個案例，另外像司法院等院也都有提案權，不是只有行政院有提案權，行政院不可能壟斷提案權。

王鴻薇抨擊，賴總統現在以為自己是大法官，想指名一定要審查行政院版本；她提到，過去普發現金相關法案，行政院還不執行立法院版本，後來大罷免大失敗後，才自己再提一個版本。

另外，賴總統還說，他有注意到這屆立委很多都是直接從議會上來，地方議會的運作和中央層級的立法院和行政院運作是不一樣的，必須遵守憲政運作，政府政策才能順利推動。

王鴻薇反嗆，賴總統自己也是台南市長上來的，過去還被監察院彈劾過，現在是看不起民選議員嗎？根本是歧視地方議員，賴總統看來是想罵人又詞窮，才會講這種不知所云的話。