快訊

礁溪旅館頂樓驚見「寶特瓶山」快滿出來 縣府下最後通牒可開罰30萬

錄取通知寫五萬，報到簽約變四萬五？金牌律師教你七招守住薪資權益

日本萬萬稅：食品消費稅歸零，會成為財政風險？

宏都拉斯表態逐步與台灣復交 外交部：不預設前提

中央社／ 台北11日電

針對宏都拉斯第一副總統梅西亞指與台灣復交是逐步推動過程說法，外交部今天表示，將秉持一貫開放、務實與不預設前提的態度，以平等互惠原則持續推動雙方關係的發展。

宏都拉斯「論壇報」（La Tribuna）等媒體報導，宏都拉斯總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）的副手梅西亞（María Antonieta Mejía）表示，與台灣恢復外交關係將是逐步推動的過程，技術團隊正審視前總統執政時期與中國簽署的各項協議內容，以協助現任總統阿斯夫拉做出最終決定。

外交部上午回覆中央社提問指出，注意到梅西亞的相關發言，針對未來的台宏關係，外交部將秉持一貫開放、務實與不預設前提的態度，在總合外交及榮邦計畫的政策指導下，基於平等互惠原則持續推動雙方關係的發展。

宏都拉斯前任左派總統卡斯楚（XiomaraCastro）2023年與台灣斷交轉而與中國建交，但北京對宏國的貿易及投資承諾未如預期落實，使卡斯楚的決策受到批評。今年1月甫就任總統的阿斯夫拉選前承諾要恢復和台灣的外交關係，雙邊關係未來發展備受關注。

外交部 宏都拉斯
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

與台灣復交有望？宏都拉斯新總統周末將赴美會川普

陸與宏都拉斯邦交穩？陸駐宏大使出席阿斯夫拉就職儀式、合照曝光

台宏復交可能？宏都拉斯新總統今就任 陸大使：已與阿斯夫拉有互動

相關新聞

非洲豬瘟監院彈劾中市府4官員 何欣純：決策層級的責任斷裂

監察院稍早公布針對台中非洲豬瘟事件的相關彈劾案文及其審查決定書，指市府4位有關局處首長處置失當，涉有重大違失，已通過對4...

李貞秀難自證不具中國籍 藍籲再提修法、白見招拆招

民眾黨立委李貞秀的「中國籍」爭議，在立法院長韓國瑜表態會捍衛其問政權益，內政部長劉世芳要求韓國瑜白紙黑字寫清楚，用哪一部法律保障李貞秀的問政權；劉世芳並表示，只要李貞秀能秀出有中共官方戳章的相關文件，證明曾申請放棄中國籍，內政部都願意認，否則就要請立法院依法行政。 對內政部、民進黨中央、立院黨團無視李貞秀已取得中華民國身分證，以及憲法對兩岸特殊政治狀況的安排，一味的要求李貞秀自證就職前曾申請、或已放棄中國籍，國民黨立院人士說，這比要李秀貞證明「我媽是我媽」還難……

賴總統發言惹議 王鴻薇轟以為自己是大法官又歧視地方議員

賴清德總統今早開記者會呼籲立法院速審軍購特別條例草案，並指出審議時，依憲法「一定要有政院版」。國民黨立委王鴻薇表示，賴總...

【重磅快評】李貞秀更勝蕭美琴 劉世芳表忠何時方休

民眾黨立委李貞秀的國籍問題延燒，立法院長韓國瑜指李的立委資格是否違反國籍法，由行政單位處理，他的天職是保障問政；內政部長...

監院彈劾中市府4官員 指其處置非洲豬瘟事件不當重創人民防疫信任

台中非洲豬瘟事件去年鬧得沸沸揚揚，監察院稍早公布針對該案的相關彈劾案文及其審查決定書，指台中市府4位有關局處首長處置失當...

高市早苗大勝將強化日本安保 賴總統：台灣也應該要這樣做

自民黨在日本眾議院改選中大獲全勝，日本首相高市早苗承諾要強化日本安保。賴清德總統今（11日）在總統府舉行記者會呼籲國會審...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。