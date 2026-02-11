宏都拉斯表態逐步與台灣復交 外交部：不預設前提
針對宏都拉斯第一副總統梅西亞指與台灣復交是逐步推動過程說法，外交部今天表示，將秉持一貫開放、務實與不預設前提的態度，以平等互惠原則持續推動雙方關係的發展。
宏都拉斯「論壇報」（La Tribuna）等媒體報導，宏都拉斯總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）的副手梅西亞（María Antonieta Mejía）表示，與台灣恢復外交關係將是逐步推動的過程，技術團隊正審視前總統執政時期與中國簽署的各項協議內容，以協助現任總統阿斯夫拉做出最終決定。
外交部上午回覆中央社提問指出，注意到梅西亞的相關發言，針對未來的台宏關係，外交部將秉持一貫開放、務實與不預設前提的態度，在總合外交及榮邦計畫的政策指導下，基於平等互惠原則持續推動雙方關係的發展。
宏都拉斯前任左派總統卡斯楚（XiomaraCastro）2023年與台灣斷交轉而與中國建交，但北京對宏國的貿易及投資承諾未如預期落實，使卡斯楚的決策受到批評。今年1月甫就任總統的阿斯夫拉選前承諾要恢復和台灣的外交關係，雙邊關係未來發展備受關注。
