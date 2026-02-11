監院彈劾中市府4官員 指其處置非洲豬瘟事件不當重創人民防疫信任

台中非洲豬瘟事件去年鬧得沸沸揚揚，監察院稍早公布針對該案的相關彈劾案文及其審查決定書，指台中市府4位有關局處首長處置失當，涉有重大違失，重創人民對政府防疫整備之信賴，監察院已通過對4人的彈劾案，全案移送懲戒法院審理。

監察院指出，被彈劾人台中農業局前局長張敬昌於我國首例非洲豬瘟官方記者會，多次說明疫調資訊反覆不一甚至錯誤，遭2位獸醫師（佐）公開抨擊政府疫調有誤，且指揮監督所屬機關防疫不力，放任他們到應靜置乾燥的案場消毒，影響對案例場病毒是否清零的判斷，導致擾動案例場烏龍消毒事件。

監察院說明，被彈劾人台中環保局前局長、台中市非洲豬瘟災害應變中心副指揮官陳宏益，於記者會強調案例場3年來稽查24次均合格，實則自113年3月至114年10月發生非洲豬瘟期間，僅稽查廚餘2次。於公告禁止廚餘養豬之初，指示以挖坑露天「貯留（堆肥）」方式去化廚餘，民怨迭起；遭環境部指正作業方式不符規定，恐加劇疫情傳播，重創地方環保主管機關形象。

監察院還說，被彈劾人台中動保處前處長林儒良聽取動保處組長周百俊，報告案例場豬隻死亡及訪視遭拒後，兩人竟無視斃死豬數量已逾化製警示標準，因循敷衍，延誤公權力強制採檢先機，暗埋禍端，等到6日後案例場爆發疫情，關鍵疫調資訊錯漏不一，再發生烏龍消毒事件。

彈劾案文提到，張敬昌轉達中央防疫指令「勿擾動案例場」，林儒良不思考如何指揮監督人員辦理，反託詞「透過LINE群組傳達各單位主管，由各主管下達屬員」來卸責，周百俊還傳達「明日記得開車消毒」誤導訊息，導致人員擅自到案例場消毒的烏龍事件，引發社會譁然。