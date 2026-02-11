高市早苗大勝將強化日本安保 賴總統：台灣也應該要這樣做

自民黨在日本眾議院改選中大獲全勝，日本首相高市早苗承諾要強化日本安保。賴清德總統今（11日）在總統府舉行記者會呼籲國會審查軍購特別預算條例草案時，就以日韓和菲律賓增加國防經費為例，高市早苗之所以贏得日本廣大民眾的支持，也是因為高市除了強化日本的國力，讓日本強大富裕以外，也展現了日本將共同攜手友盟維護區域和平穩定的決心，「台灣也應該要這樣做」。

農曆新年即將到來，賴總統說，新的會期即將開始，希望朝野不分黨派都能夠將國防特別預算中央政府總預算的審議，當作是「最最最優先」的法案。

賴總統表示，為了向國際社會展現台灣守護國家、維護區域和平穩定的決心，從前總統蔡英文時代就逐年增加國防預算，政府今年也提出國防特別預算，就是要強化國防力量與防衛韌性，才有辦法保護國家安全、維護民主自由的生活體制，也能維護區域和平穩定。

賴總統提到美國國家安全戰略報告，他說，美國強調的是「集體防禦、責任分攤」，也就是說，在印太區域和平穩定上，大家通通要分擔責任，日本今年國防預算換算新台幣1.8兆元，南韓1.4兆元，台灣8000多億元，提出8年期的國防特別條例，每年也才1600億元。

賴總統表示，自助人助，今天對於國家安全，台灣如果不盡心盡力的話，如何能希望國際社會對台灣和台海和平穩定提供支持呢？這個道理淺顯易懂；他呼籲，國人能夠支持國軍，支持國防預算，也希望朝野能夠在下一個會期盡速審議通過，讓國際社會能夠持續關注台海的和平穩定。