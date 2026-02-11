立陶宛尋求對中關係正常化 執政黨主席：不會屈從中國

中央社／ 維爾紐斯10日綜合外電報導

僅管立陶宛重新討論恢復與北京當局的關係，立陶宛執政黨黨主席辛克維丘斯今天仍表示，立陶宛在尋求與中國關係正常化時，不會犧牲自身尊嚴或「自取其辱」。

立陶宛2021年底允許台灣在首都維爾紐斯設立以「台灣」為名的代表處，引發中國不滿，遭中國外交與經濟複合脅迫至今。

根據立陶宛國家廣播及電視台（LRT），立陶宛執政黨社會民主黨（LSDP）黨主席辛克維丘斯（Mindaugas Sinkevičius）表示，立陶宛希望改善與中國的關係，但不會採取屈從的做法。

他拒絕說明政府是否會考慮更改駐維爾紐斯台灣代表處的名稱，而這是立、中兩國之間的關鍵癥結點。

辛克維丘斯在Žinių Radijas電台今天播出的訪問中說：「立陶宛在尋求恢復這些關係時，絕對不會自取其辱，不會向北京卑躬屈膝。我們會維護尊嚴，保住顏面。」

他表示，目前尚未採取任何重大措施來推動關係正常化，但強調任何過程都必須建立在國與國平等及尊重立陶宛的基礎上。

他說：「我們必須感受到那些想與我們恢復關係的人的尊重。」

立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginienė）日前接受波羅的海新聞社（BNS）專訪時以「錯誤」形容立陶宛准許設立「台灣」代表處，並稱此舉未與美國或歐盟協同，「我認為，立陶宛確實是衝到火車前面，結果輸了」。魯吉尼涅並透露，立陶宛正在就與中國關係正常化進行磋商。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）則曾表示，恢復對中關係需要雙方意願，但他也警告，立陶宛認為與北京當局合作過於密切有其風險。

立陶宛國會友台小組主席巴諾瓦斯（RuslanasBaranovas）與魯吉尼涅同屬執政黨。巴諾瓦斯6日指出，立台仍在合作，台灣代表處沒有要關閉或更名，立陶宛是自由國家，可以決定駐立陶宛代表處的名稱。

