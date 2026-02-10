快訊

嫌孩子太吵睡不著！夜班保全持空氣槍射北市幼兒園 警上門活逮

幾乎多一根停板 台積電盤後鉅額交易上看2,000元…封關上看34,000點？

《世紀血案》未獲授權就開拍 全體演員發聯合律師聲明「阻止上映」

李逸洋：台日優勢結合 可創造「1＋1大於2」

中央社／ 東京10日專電
駐日代表李逸洋。中央社
駐日代表李逸洋。中央社

日本台灣親善協會今晚在東京舉辦新春互禮會，駐日代表李逸洋出席致詞指出，面對中國經濟施壓與供應鏈風險升高，台日產業高度互補，只要雙方優勢結合，將可創造「1＋1大於2」的成果，並共同打造更安全、更具韌性的經濟體系。

李逸洋致詞時表示，感謝協會會長衛藤征士郎多年來持續關心台日友好關係，以及台灣海峽的和平與穩定；同時也祝賀自民黨總裁高市早苗率領自民黨在眾議院選舉中勝出，期待日本經濟在新政府帶領下持續向前邁進。

李逸洋指出，近年中國透過經濟施壓與軍民兩用物項的出口限制，加劇供應鏈風險，尤其稀土等關鍵領域影響甚鉅。未來日本經濟必須降低對中國的依賴，朝向更安全、具韌性的發展道路前進，若持續維持高度中國依存，日本經濟將難以實現更大成長。

他表示，台灣與日本具有高度互補關係，日本的17項成長戰略與台灣戰略產業高度重疊。台灣是全球高科技產業最重要的生產基地之一，日本則在基礎研究、關鍵技術與人才培育方面居世界頂尖，只要台日攜手合作，深信能創造出「1＋1大於2」的成果。

談及區域安全情勢，李逸洋表示，中國近期內部不平靜，中共高層軍事人事接連出事，已形成建軍以來最嚴重的權力危機之一。他警告，這種不穩定可能導致內部混亂，也可能因權力過度集中而將國內不滿轉向對外，採取強硬軍事行動，對印太地區和平與穩定構成重大威脅，必須保持高度關切與警戒。

李逸洋並感謝日台親善協會長期堅定支持台灣，強調這份友情與合作是深化台日關係的重要基礎，期盼在衛藤征士郎領導下，雙方交流能持續深化。

衛藤征士郎則表示，台灣與台灣海峽對日本及整個亞太地區極為重要，日台之間建立戰略互惠關係勢在必行，未來也將透過國會友台力量，持續支持台灣參與國際組織，並強化雙邊合作體制。

參議員松下新平致詞時表示，適逢眾議院總選舉剛結束，他特別代表國會向與會貴賓致意。他指出，自己與台灣長期保持密切交流，在國會議員中訪台次數名列前茅，從擔任自民黨青年局國際部長時期起，就持續推動台日青年交流。

談及眾議院選舉，松下指出，自民黨可說是大勝，高市政權即將正式啟動，未來在積極財政政策與安全保障領域，預料將展現明確而強力的方向。

松下強調，台日關係原本就是高市政權的重要支柱之一，未來也將持續穩健推動雙邊合作。

日本經濟 台日關係 李逸洋
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

高市早苗爭取參拜靖國神社 中：忘記歷史意味背叛

高市早苗下月晤川普 與中對話交流「持開放態度」

日相高市早苗率自民黨大勝後 表明將挑戰修憲

影／高市早苗大勝 林右昌：日本國民對國際局勢的回應

相關新聞

與谷立言共進晚餐 賴總統：台美同步強化國防韌性

賴清德總統、副總統蕭美琴近日邀請美國在台協會（AIT）處長谷立言、副處長梁凱雯副處長等共進晚餐。賴總統在臉書分享AIT臉...

李逸洋：台日優勢結合 可創造「1＋1大於2」

日本台灣親善協會今晚在東京舉辦新春互禮會，駐日代表李逸洋出席致詞指出，面對中國經濟施壓與供應鏈風險升高，台日產業高度互補...

宏都拉斯副總統談逐步復交台灣 正審視與中國所簽協議

宏都拉斯第一副總統梅西亞表示，與台灣恢復外交關係將是逐步推動的過程，技術團隊正審視前總統執政時期與中國簽署的各項協議內容...

春節宴請AIT谷立言 賴總統：台美持續推動關鍵投資

賴清德總統10日於臉書轉發AIT貼文，他提到，我方與美方都有共識，要持續拓展各面向的合作，推動關鍵投資，並同步強化國防及...

林佳龍頒贈「外交之友貢獻獎」 感謝鳥取縣知事平井伸治

為肯定長年促進台日各領域交流、深化雙邊友誼的具體貢獻，外交部長林佳龍 10 日上午於外交部頒贈「外交之友貢獻獎」給日本鳥...

國民黨縣市長提名多地混沌不明 藍營小雞陷入集體焦慮

國民黨台中市長人選仍未定案，引發基層焦慮，大家都怕民進黨早就已經開跑，國民黨又要再次把滿手好牌打爛，除支持者的憂心，小雞們更是焦慮，畢竟縣市長人選沒有出爐，議員提名規畫也就還未知，只能硬著頭皮往前衝，比起身體勞累，更多的是心累。 如此情況不只有出現在台中，國民黨在北部有多縣市長人選仍尚未定案，而議員參選人為爭取支持，有些低調勤跑基層，就怕被扣上破壞團結的帽子，有些則是選邊站，主打鮮明立場拚衝高支持度。有國民黨立委嘆，中央再不早點定案，國民黨會先內亂，屆時恐連中間選民都嚇跑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。