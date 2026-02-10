宏都拉斯副總統談逐步復交台灣 正審視與中國所簽協議

宏都拉斯第一副總統梅西亞表示，與台灣恢復外交關係將是逐步推動的過程，技術團隊正審視前總統執政時期與中國簽署的各項協議內容，以協助現任總統阿斯夫拉做出最終決定。

宏都拉斯前任左派總統卡斯楚（XiomaraCastro）2023年與台灣斷交、和中國建交，然而北京對宏國的貿易及投資承諾未如預期落實，使卡斯楚的決策受到批評。

今年1月甫就任總統的阿斯夫拉（Nasry Asfura）選前承諾要恢復和台灣的外交關係，甚至稱宏國和台灣有邦交時的情況「比現在好百倍」。

宏都拉斯「論壇報」（La Tribuna）等媒體報導，阿斯夫拉的副手梅西亞（María Antonieta Mejía）說明，和台灣恢復外交關係會是一個過程，現階段必須審視所有已和中國簽署的協議。

梅西亞提到，由於目前正在分析宏都拉斯於卡斯楚政府期間與中國簽署的16項協議，以評估其經濟影響，需以謹慎態度做出相關決定。

她強調：「我們不希望對國家經濟造成更多傷害，因為若涉及貸款，最終仍是宏都拉斯人民得透過稅金償還。」

梅西亞補充道，技術團隊正在分析相關協議的內容，好向阿斯夫拉提供建議，協助他做出最終決定。

她說：「宏都拉斯人民將被告知最終決定…我們目前唯一的目標是尋求對宏國最有利的外交關係。」

梅西亞重申這個過程需要時間，因為若要為國家最大利益著想，就不能匆促做出決定。

她同時提醒大家，與台灣恢復外交關係是阿斯夫拉的競選承諾，他的政府也已改善和美國、以色列及歐盟的關係。