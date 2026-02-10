與谷立言共進晚餐 賴總統：台美同步強化國防韌性
賴清德總統、副總統蕭美琴近日邀請美國在台協會（AIT）處長谷立言、副處長梁凱雯副處長等共進晚餐。賴總統在臉書分享AIT臉書圖文表示，除了歡慶農曆新年，「我們也就台美深化經貿、創新及安全等領域的合作，交換許多想法。」
賴總統表示，面對快速變動的區域情勢，台灣與美國、日本等第一島鏈且理念相近之夥伴，都在國防安全與經貿投資上持續擴大投入，也要以更快的速度，加深彼此的合作。
賴總統說，我們與美方都有共識，要持續拓展各面向的合作，推動關鍵投資，並同步強化國防及全社會韌性，促進雙邊產業與經貿更密切的交流。
賴總統表示，他相信，每一位國人都樂見台美在深厚的互信與承諾上，繼續攜手，共創彼此的繁榮發展。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。