與谷立言共進晚餐 賴總統：台美同步強化國防韌性

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）在臉書公布與賴清德總統在官邸會面的照片，稱針對深化美台在經貿、創新及安全領域的合作進行了深入討論。圖／AIT臉書
賴清德總統、副總統蕭美琴近日邀請美國在台協會（AIT）處長谷立言、副處長梁凱雯副處長等共進晚餐。賴總統在臉書分享AIT臉書圖文表示，除了歡慶農曆新年，「我們也就台美深化經貿、創新及安全等領域的合作，交換許多想法。」

賴總統表示，面對快速變動的區域情勢，台灣與美國、日本等第一島鏈且理念相近之夥伴，都在國防安全與經貿投資上持續擴大投入，也要以更快的速度，加深彼此的合作。

賴總統說，我們與美方都有共識，要持續拓展各面向的合作，推動關鍵投資，並同步強化國防及全社會韌性，促進雙邊產業與經貿更密切的交流。

賴總統表示，他相信，每一位國人都樂見台美在深厚的互信與承諾上，繼續攜手，共創彼此的繁榮發展。

經貿 美國在台協會
