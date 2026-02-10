快訊

寧可臨櫃排隊…ATM也能領新鈔卻沒人？網揭關鍵原因：麻煩又虧錢

義大利運鈔車遭劫！歹徒炸飛車尾、撒釘子斷後 如好萊塢電影畫面曝

林佳龍頒贈「外交之友貢獻獎」 感謝鳥取縣知事平井伸治

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照片
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照片

為肯定長年促進台日各領域交流、深化雙邊友誼的具體貢獻，外交部長林佳龍 10 日上午於外交部頒贈「外交之友貢獻獎」給日本鳥取縣知事平井伸治，林佳龍回顧自台中市長任內便和平井知事合作推動台日交流，平井知事更以中文演唱〈朋友〉一曲，象徵台日溫暖情誼，也期待未來雙方在青少年互訪、觀光合作交流等多元面向持續打造更深厚「羈絆」。

林佳龍提到，典禮致詞接近尾聲時，平井知事以濃濃日本口音的中文，唱出周華健〈朋友〉的歌詞「朋友一生一起走，那些日子不再有……」，旋律緩緩如一股暖流，流進現場每個人的心，「大家不約而同跟著節拍哼唱，那一刻不必言語，只要心領神會」。

林佳龍表示，與平井知事相識多年，彼此是老朋友。早在 2018 年底，林佳龍擔任台中市長期間舉辦「2018 台中世界花卉博覽會」，平井知事即率領鳥取縣「鏘鏘傘舞」團隊來台共襄盛舉，並促成台中市與鳥取縣簽署友好交流協定，雙方也曾於市府一同合唱〈朋友〉。其後，林佳龍於交通部長任內，鳥取縣亦持續積極參與歷屆台灣燈會，為燈會增添更多亮點。

林佳龍進一步指出，去年 5 月台灣虎航（6757）開闢每周兩班桃園直飛鳥取航線，同年鳥取縣亦成功舉辦第 16 屆台日觀光高峰論壇。平井知事也表達，自林佳龍擔任台中市長、雙方簽署友好交流協定以來，鳥取縣始終全力推動台日交流，未來將積極促進青少年互訪與觀光合作，讓兩地情誼不斷深化。

林佳龍表示，今日在外交部頒贈「外交之友貢獻獎」，感謝並表彰平井知事長年以來的投入與貢獻；而平井知事亦特別回贈一張「感謝狀」，象徵雙方相互珍惜的夥伴關係。林佳龍強調，雙方將持續攜手努力、也相互肯定，為台日打造更堅定、充滿「羈絆」的情誼。

展望未來，林佳龍指出，明年日本關西地區將舉辦世界壯年運動會，鳥取縣也將承辦射箭、自行車、槌球與柔道等四個項目賽事，預期將吸引各國選手與民眾前往參賽、交流。林佳龍並期待未來能親自造訪鳥取，與平井知事再度相會，品嘗傳說中的「砂場咖啡」，並感受鳥取「漫畫王國」的獨特魅力。

林佳龍 台中 日本 台日
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

接見歐總回國團 林佳龍勉連結台歐提升台灣影響力

林佳龍祝賀泰國完成大選 盼與新政府深化合作

蘇巧慧「弱雞變母雞」！陳世軒：實力更勝林佳龍跟蘇貞昌 藍白不能小覷

軍購條例遭封殺引美國會議員關切 林佳龍：國際會擔心自我防衛決心

相關新聞

高金素梅被控詐領補助款 台灣原住民多族群文化交流協會廠商移送複訊

無黨籍立委高金素梅被控以人頭詐領助理費，台北地檢署今指揮調查局國安站兵分30路搜索住處及國會辦公室，約談18人到案，其中...

林佳龍頒贈「外交之友貢獻獎」 感謝鳥取縣知事平井伸治

為肯定長年促進台日各領域交流、深化雙邊友誼的具體貢獻，外交部長林佳龍 10 日上午於外交部頒贈「外交之友貢獻獎」給日本鳥...

國民黨縣市長提名多地混沌不明 藍營小雞陷入集體焦慮

國民黨台中市長人選仍未定案，引發基層焦慮，大家都怕民進黨早就已經開跑，國民黨又要再次把滿手好牌打爛，除支持者的憂心，小雞們更是焦慮，畢竟縣市長人選沒有出爐，議員提名規畫也就還未知，只能硬著頭皮往前衝，比起身體勞累，更多的是心累。 如此情況不只有出現在台中，國民黨在北部有多縣市長人選仍尚未定案，而議員參選人為爭取支持，有些低調勤跑基層，就怕被扣上破壞團結的帽子，有些則是選邊站，主打鮮明立場拚衝高支持度。有國民黨立委嘆，中央再不早點定案，國民黨會先內亂，屆時恐連中間選民都嚇跑。

卓榮泰視察邊境防檢疫 盼國人協助恢復國產豬美名

行政院長卓榮泰今天到桃園機場視察邊境防檢疫作業，他表示做好邊境防守是過年期間最重要、該做的工作，政府在2月底要申請重返非...

聲援黎智英 外交部：嚴厲譴責中國政府迫害香港自由人權

壹傳媒創辦人黎智英9日遭香港國安法重判20年監禁，外交部籲請國際社會共同嚴厲譴責中國政府及港府假借國安名義，再次打壓迫害...

強化智庫功能 鄭麗文：農曆年後與民眾黨宣布共同願景與政見

國民黨主席鄭麗文今出席國家政策研究基金會2026座談會，宣布將重建智庫扮演「影子內閣」角色，為2028重返執政準備；同時...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。