中央社／ 桃園機場10日電
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰今天到桃園機場視察邊境防檢疫作業，他表示做好邊境防守是過年期間最重要、該做的工作，政府在2月底要申請重返非疫區，請國人配合協助恢復國產豬肉美名。

卓榮泰下午在農業部長陳駿季、交通部長陳世凱等相關部會人員陪同下，視導桃園機場邊境防檢疫作業，他除了聽取簡報，也親自視察防檢署入境旅客手提行李查驗宣導區及關務署紅綠線檯旅客查驗措施，並致贈禮盒鼓勵第一線人員。

卓榮泰致詞表示，做好邊境防守是過年期間最重要、該做的工作，去年10月突如其來的非洲豬瘟，讓台灣產業界及豬農蒙受相當大的損害，還好在中央跟地方縣市通力合作下，管控在案例場未擴大，感謝各部會及縣市，政府努力在2月底要向世界動物衛生組織申請重返非疫區，這又是1個新里程碑，應朝向此目標全速前進。

卓榮泰說，「這次的春節就是最大的挑戰」，面對眾多出入國人及各國旅客，如何防治違禁品、阻絕邊境之外就是現在該做的事，部分旅客可能不慎夾帶在入境食品，相關單位務必盡提醒責任，把走私、違規或不小心的風險降到最低，讓民眾安心也讓產業健康發展，進口貨品、快遞貨物還有郵包、旅客行李一律要加強檢查。

卓榮泰指出，政府已準備3面向加大力道，首先是強化人員檢查的戰力，包括手檢區、檢疫犬組及X光機，不僅桃機、台中、小港等機場，包括所有行李人員出入處，前線人員戰鬥力要加強；隨著年節到來，全面檢查比例要配合增強人力適度提高，對所有帶進來的貨品零信任，檢查過程絕對零容忍；並向前延伸斷絕來源，後續的工作才會簡單輕鬆，讓國人在層層守護、關關查驗下過個好年。

卓榮泰呼籲國人，不要攜帶有檢疫疑慮的動植物產品入境，相關單位一定會發現且採取罰則；而在國外的親友也不要寄送肉製品到國內，相關單位會嚴格把關阻絕境外，完成邊境防守工作，也才有資格在2月份請農業部做好準備，向世界動物衛生組織申請重返非疫區，恢復國產豬肉美名，讓畜牧業者能在揚名國際、揚眉吐氣。

桃園機場 卓榮泰 豬肉
相關新聞

卓榮泰視察邊境防檢疫 盼國人協助恢復國產豬美名

行政院長卓榮泰今天到桃園機場視察邊境防檢疫作業，他表示做好邊境防守是過年期間最重要、該做的工作，政府在2月底要申請重返非...

聲援黎智英 外交部：嚴厲譴責中國政府迫害香港自由人權

壹傳媒創辦人黎智英9日遭香港國安法重判20年監禁，外交部籲請國際社會共同嚴厲譴責中國政府及港府假借國安名義，再次打壓迫害...

強化智庫功能 鄭麗文：農曆年後與民眾黨宣布共同願景與政見

國民黨主席鄭麗文今出席國家政策研究基金會2026座談會，宣布將重建智庫扮演「影子內閣」角色，為2028重返執政準備；同時...

堅偉大戰2.0...王世堅陪賴俊翰車掃 朱政騏：早徒步走遍中山大同

民進黨北市議員初選，中山大同新人賴俊翰、朱政騏分別為立委王世堅、總統府副秘書長何志偉的子弟兵，也被視為「堅偉大戰2.0」...

韓國瑜要保李貞秀問政權益 劉世芳：適用哪條法白紙黑字寫清楚

民眾黨立委李貞秀國籍問題延燒，立法院長韓國瑜昨指，李貞秀立委資格是否違反國籍法，行政單位要自行 處理，他的天職是保障問政...

黎智英遭重判20年監禁 賴總統X發文：台灣呼籲立即釋放黎智英

壹傳媒創辦人黎智英9日遭香港《國安法》重判20年監禁。賴清德總統10日表示，台灣與黎智英以及所有守護自由的人們站在一起。...

