聲援黎智英 外交部：嚴厲譴責中國政府迫害香港自由人權

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
中華民國外交部。記者張文馨／攝影
中華民國外交部。記者張文馨／攝影

壹傳媒創辦人黎智英9日遭香港國安法重判20年監禁，外交部籲請國際社會共同嚴厲譴責中國政府及港府假借國安名義，再次打壓迫害港人自由人權的行徑。

外交部表示，中國政府及港府此舉不但違反國際人權規範，更不符合國際法精神，明顯剝奪個人應有的人身自由，以及踐踏言論與新聞自由，進而否定人民向執政者問責的基本權力；此事在在顯示北京當局無視自由人權，對其侵害已到無以復加的地步，更凸顯對人民形塑寒蟬效應的企圖。

外交部指出，美國、英國、德國、加拿大、澳大利亞等國政府與各界，以及聯合國、歐盟與許多國際人權組織，均已對此一事件表達強烈關切，指出中國背棄國際承諾、迫害自由人權，呼籲立即人道假釋或無條件釋放黎智英。

外交部呼籲，國際社會共同持續關注香港民主自由與人權狀況，並要求中國立即停止任何迫害自由人權的行徑；台灣也會持續與友盟夥伴密切合作，共同捍衛自由民主防線。

外交部 人權 國安法
相關新聞

國民黨縣市長提名多地混沌不明 藍營小雞陷入集體焦慮

國民黨台中市長人選仍未定案，引發基層焦慮，大家都怕民進黨早就已經開跑，國民黨又要再次把滿手好牌打爛，除支持者的憂心，小雞們更是焦慮，畢竟縣市長人選沒有出爐，議員提名規畫也就還未知，只能硬著頭皮往前衝，比起身體勞累，更多的是心累。 如此情況不只有出現在台中，國民黨在北部有多縣市長人選仍尚未定案，而議員參選人為爭取支持，有些低調勤跑基層，就怕被扣上破壞團結的帽子，有些則是選邊站，主打鮮明立場拚衝高支持度。有國民黨立委嘆，中央再不早點定案，國民黨會先內亂，屆時恐連中間選民都嚇跑。

卓榮泰視察邊境防檢疫 盼國人協助恢復國產豬美名

行政院長卓榮泰今天到桃園機場視察邊境防檢疫作業，他表示做好邊境防守是過年期間最重要、該做的工作，政府在2月底要申請重返非...

聲援黎智英 外交部：嚴厲譴責中國政府迫害香港自由人權

壹傳媒創辦人黎智英9日遭香港國安法重判20年監禁，外交部籲請國際社會共同嚴厲譴責中國政府及港府假借國安名義，再次打壓迫害...

強化智庫功能 鄭麗文：農曆年後與民眾黨宣布共同願景與政見

國民黨主席鄭麗文今出席國家政策研究基金會2026座談會，宣布將重建智庫扮演「影子內閣」角色，為2028重返執政準備；同時...

堅偉大戰2.0...王世堅陪賴俊翰車掃 朱政騏：早徒步走遍中山大同

民進黨北市議員初選，中山大同新人賴俊翰、朱政騏分別為立委王世堅、總統府副秘書長何志偉的子弟兵，也被視為「堅偉大戰2.0」...

韓國瑜要保李貞秀問政權益 劉世芳：適用哪條法白紙黑字寫清楚

民眾黨立委李貞秀國籍問題延燒，立法院長韓國瑜昨指，李貞秀立委資格是否違反國籍法，行政單位要自行 處理，他的天職是保障問政...

0 則留言
