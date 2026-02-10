藍廣邀百學者入智庫 將公布藍白共同政見

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨主席鄭麗文。 圖／聯合報系資料照片
過年後，國民黨將與民眾黨公布選舉共同政見！國民黨主席鄭麗文10日禮聘100位學者專家擔任國政顧問，並強調智庫的目標就是強化兩岸交流、藍白互動，並推出福國利民政策。國政基金會副董事長陳沖則說，盼智庫能針對如今局勢挑戰，提出無副作用的解方。

共同政見人民受惠

鄭麗文表示，她曾看到美國總統川普推出未來帳戶，覺得台灣有需要，因此在請教陳冲等財務金融專家與民眾黨主席黃國昌之後，推出了「台灣未來帳戶」。她強調，在藍白談合作時她多次強調先不要談選舉提名，應該要先聚焦共同政策，因此年後將公布藍白共同選舉政見。

「智庫是藍白合重要橋樑！」鄭麗文指出，藍白各有強項，一加一的效果絕對大於二，無論藍白誰推動共同政見，受惠的最終都是人民，如今國共已經完成智庫論壇，探討包括台南風災、花蓮堰塞湖事件，在極端氣候方面有具體交流成果，盼兩岸的研究成果能夠造福全人類，包括工業5.0、AI等議題。

兩岸如何避免戰爭？

「台灣經不起內耗了！」鄭麗文說，台灣科技產業突飛猛進，但傳產與服務業如今是寒冬，面對AI下的教育該如何改革？兩岸要如何避免戰爭？缺電的問題要如何解決？台灣的農業是否有明天？都需要智庫集思廣益。她批評，民進黨帶頭搞內鬥，但時間已經不站在台灣這邊，盼智庫各個有歷練的專家能協助台灣解決問題。

國政基金會副董事長陳沖則說，如今的地緣政治就像新課綱一樣，很多思考方式需要改變，而台灣的智庫比起其他國家還需要考慮兩岸關係，他提醒在座的學者專家不要忘記兩岸關係的微妙，還有對於選舉的影響，希望透過智庫能針對台灣目前的處境提出解藥，「但儘量不要有副作用」。

廣邀前官員、學者

隨後鄭麗文邊逐一頒發聘書給顧問，其中包括台大政治系名譽教授蔡政文、前經濟部長及經建會主委尹啟銘、前行政院副院長杜紫軍、前行政院秘書長林中森與前海基會副董事長高孔廉等100位出席的資深國政顧問及國政顧問聘書，隨後便進行閉門座談。

