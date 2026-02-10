強化智庫功能 鄭麗文：農曆年後與民眾黨宣布共同願景與政見

國民黨主席 鄭麗文 今出席國家政策研究基金會2026座談會，宣布將重建 智庫 扮演「影子內閣」角色，為2028重返執政準備；同時在智庫成立民調中心，為重大政策與選戰提供最科學的參考。她也透露，農曆年後將與民眾黨主席黃國昌宣布藍白共同願景與政見。

鄭麗文去年底接掌智庫董事長，希望強化智庫功能，交代智庫執行長張顯耀擴大邀請各領域學者專家及前政務官，從今年起擴大邀聘130位智庫資深國政顧問及國政顧問，包括台大政治系名譽教授蔡政文、經濟部前部長尹啟銘、行政院前副院長杜紫軍等人。聘書任期由一年延長為兩年。

鄭麗文致詞時指出，過去智庫因嚴重缺乏資源，愈來愈蕭條，她接任董事長後，看到整棟大樓殘破不堪，不勝唏噓，很多人向她轉達智庫無法發揮作用、深切地恨鐵不成鋼。她非常重視智庫，在短時間內看到大家願意重新出山，在不同領域願意再為中華民國拚一次，感到無比感動。

鄭麗文指出，智庫首先會重新恢復過去8個分組，以因應立法院8個常設委員會，重新建立智庫扮演影子內閣的積極角色。她不希望台灣政治永遠留於民粹、反智，希望每個政策部門提出前瞻性的主張，國民黨準備重返執政，不是在贏得大選那一刻才開始準備，而是從今開始，每天提出劃時代前瞻的政策主張，帶領台灣開啟全新一頁。

鄭麗文說，除了重新組織再造及積極募款，智庫未來會成立自己的民調中心，現在的民調幾乎成為操作帶風向的政治鬥爭工具，智庫秉持科學態度，為重大政策與選戰隨時提供最科學的參考，更不會被外界缺乏專業堅持的民調所左右。

同時，鄭麗文提到，民眾黨主席黃國昌曾提到，希望與國民黨提出共同政見，才能走得更穩更久；經過幾次協商，本來上月底藍白就要共同提出，她建議等過完年後再提，也希望在此前積極完成提名作業，因此，國民黨與民眾黨在農曆年後，將一起宣布兩黨共同願景與政見。

鄭麗文說，藍白各有強項與關注議題，一加一大於二，福國利民的政策都會共同推動，這才是藍白合作的真諦，要讓選民感受到藍白合作實質的紅利在人民身上。