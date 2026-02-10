堅偉大戰2.0...王世堅陪賴俊翰車掃 朱政騏：早徒步走遍中山大同
民進黨北市議員初選，中山大同新人賴俊翰、朱政騏分別為立委王世堅、總統府副秘書長何志偉的子弟兵，也被視為「堅偉大戰2.0」。王世堅今陪賴俊翰車掃；朱政騏則說，他兩年前就徒步走遍中山大同，「堅偉大戰2.0」絕對是高品質的友誼賽。
民進黨黨內初選，中山大同選區將提名四席，對於堅偉大戰2.0，王世堅今天陪賴俊翰車掃時被問及此事，王世堅說，他一點都不會感覺這樣，本來何志偉在大同地區因立委有相當的經營、也有服務團隊，所以何志偉的服務處主任參選，是很好的事，台北市議會也可以有更多、更好的生力軍，強調有競爭是好事。
朱政騏則表示，堅偉大戰2.0絕對是高品質的友誼賽，因每個人的選舉節奏都不一樣，但他從兩年前就開始起跑，用徒步走遍中山大同的大街小巷，徒步雖然辛苦，累積起來的能量釋放起來，絕對讓大家刮目相看。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。