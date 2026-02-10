快訊

曾任高金素梅助理、18年前涉賄選 花蓮原民議員簡智隆遭約談地方錯愕

余天全說了！夫妻分房睡、聊天常吵架 李亞萍爆失智私下真相曝

大膽面交逾百萬現金 台南前消防局長李明峯及女密友收賄情節曝光

堅偉大戰2.0...王世堅陪賴俊翰車掃 朱政騏：早徒步走遍中山大同

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨立委王世堅今天陪新人賴俊翰車掃拚黨內初選。圖／引用自直播
民進黨立委王世堅今天陪新人賴俊翰車掃拚黨內初選。圖／引用自直播

民進黨北市議員初選，中山大同新人賴俊翰、朱政騏分別為立委王世堅、總統府副秘書長何志偉的子弟兵，也被視為「堅偉大戰2.0」。王世堅今陪賴俊翰車掃；朱政騏則說，他兩年前就徒步走遍中山大同，「堅偉大戰2.0」絕對是高品質的友誼賽。

民進黨黨內初選，中山大同選區將提名四席，對於堅偉大戰2.0，王世堅今天陪賴俊翰車掃時被問及此事，王世堅說，他一點都不會感覺這樣，本來何志偉在大同地區因立委有相當的經營、也有服務團隊，所以何志偉的服務處主任參選，是很好的事，台北市議會也可以有更多、更好的生力軍，強調有競爭是好事。

朱政騏則表示，堅偉大戰2.0絕對是高品質的友誼賽，因每個人的選舉節奏都不一樣，但他從兩年前就開始起跑，用徒步走遍中山大同的大街小巷，徒步雖然辛苦，累積起來的能量釋放起來，絕對讓大家刮目相看。

何志偉子弟兵朱政騏說，他兩年前就徒步走遍中山大同，「堅偉大戰2.0」絕對是高品質的友誼賽。圖／朱政騏提供
何志偉子弟兵朱政騏說，他兩年前就徒步走遍中山大同，「堅偉大戰2.0」絕對是高品質的友誼賽。圖／朱政騏提供

王世堅 何志偉 民進黨
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台南「換妃」？王世堅一番話 他曝根本幫林俊憲「立Flag」

影／綠營不只4大派系還有「堅系」？王世堅：我是最小的「一個人」派系

影／民進黨台南「換妃」傳言 王世堅：絕對不可能

民進黨台北市長人選王世堅基層呼聲高 昔戰友籲黨中央慎重考慮

相關新聞

【重磅快評】賴清德還沒上茶 陳培瑜何故先罵韓國瑜？

總統賴清德擬在新春期間將邀五院院長茶敘，消息由立法院長韓國瑜先披露，接著總統府證實，表示希望茶敘能化解朝野歧見。朝野營造...

堅偉大戰2.0...王世堅陪賴俊翰車掃 朱政騏：早徒步走遍中山大同

民進黨北市議員初選，中山大同新人賴俊翰、朱政騏分別為立委王世堅、總統府副秘書長何志偉的子弟兵，也被視為「堅偉大戰2.0」...

韓國瑜要保李貞秀問政權益 劉世芳：適用哪條法白紙黑字寫清楚

民眾黨立委李貞秀國籍問題延燒，立法院長韓國瑜昨指，李貞秀立委資格是否違反國籍法，行政單位要自行 處理，他的天職是保障問政...

黎智英遭重判20年監禁 賴總統X發文：台灣呼籲立即釋放黎智英

壹傳媒創辦人黎智英9日遭香港《國安法》重判20年監禁。賴清德總統10日表示，台灣與黎智英以及所有守護自由的人們站在一起。...

聲援黎智英 賴總統籲北京當局停止政治迫害

壹傳媒創辦人黎智英昨遭香港「國安法」重判20年監禁。賴清德總統今天在臉書發文聲援黎智英，「台灣與黎智英先生，以及所有守護...

影／指「鄭習會傳聞一路錯到3月」 蕭旭岑轟：國安人士亂放話

國民黨副主席蕭旭岑與智庫國家政策研究基金會副董事長李鴻源今天(10日)舉行記者會，說明國共智庫論壇成果。針對「鄭習會」相...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。