堅偉大戰2.0...王世堅陪賴俊翰車掃 朱政騏：早徒步走遍中山大同

民進黨北市議員初選，中山大同新人賴俊翰、朱政騏分別為立委王世堅、總統府副秘書長何志偉的子弟兵，也被視為「堅偉大戰2.0」。王世堅今陪賴俊翰車掃；朱政騏則說，他兩年前就徒步走遍中山大同，「堅偉大戰2.0」絕對是高品質的友誼賽。

民進黨黨內初選，中山大同選區將提名四席，對於堅偉大戰2.0，王世堅今天陪賴俊翰車掃時被問及此事，王世堅說，他一點都不會感覺這樣，本來何志偉在大同地區因立委有相當的經營、也有服務團隊，所以何志偉的服務處主任參選，是很好的事，台北市議會也可以有更多、更好的生力軍，強調有競爭是好事。