韓國瑜要保李貞秀問政權益 劉世芳：適用哪條法白紙黑字寫清楚

民眾黨立委李貞秀國籍問題延燒，立法院長韓國瑜昨指，李貞秀立委資格是否違反國籍法，行政單位要自行 處理，他的天職是保障問政，包含李貞秀。內政部長劉世芳今接受網路節目專訪表示，無論哪一層級公務員都需對法律負責，李貞秀適用哪一條法令得以行使立委職權，請立法院白紙黑字寫清楚。

劉世芳今接受網路節目專訪，她說如果韓國瑜或立法院高階官員這樣說，就是承認李貞秀服務機關為立法院。不管是國籍法、台灣地區與大陸地區人民關係條例、公職人員選舉罷免法，立法院公務員所執行的是根據法律規定，不是根據內政部長給的規定，所以不管哪一個層級都要對法律負責。

劉世芳說，立法院用台灣地區與大陸地區人民關係條例、國籍法或其他法律，解釋李貞秀可以行使其所有的立委職權時，請白紙黑字寫清楚，內政部當然尊重立法院各項決議或法定決議，但她仍一再重申，不管哪一個層級的公務員，都要對法律負責。

她指出，李貞秀就職前一日是否給立法院或內政部申請退出中國國籍的申請書，就算李貞秀隨便亂寫，只要有戳章，內政部都認，但就是沒有，所以內政部認定李貞秀沒有完成擔任立法委員的程序。而國籍法第20條「是非常死的」沒有任何模糊的空間，只能要求提出放棄證明或申請證明。李貞秀有一年時間可向中國政府機關申請放棄中華人民共和國國籍；一年後若仍未取得，還是要按照法律走。

劉世芳強調，外籍人士擔任公職國籍法有一年的緩衝時間，也是擔心母國不讓放棄國籍，全世界不讓人放棄國籍的國家僅有阿根廷，但放棄中華人民共和國國籍的人民非常多，李貞秀是連寄申請都沒寄出去。

針對中選會已頒發當選證書，劉世芳說明，當選證書還有一重要步驟沒有處理，需經中選會的委員會議追認，但現在中選會委員還沒有就任，人數不夠無法召開委員會，等於新遞補立委都還沒就任，中選會若事後用追認方式，也要提出合乎法律的規範。

至於劉世芳曾說要到憲法法庭解決相關爭議，她澄清是想表達，因李貞秀不具備完整立委問政資格，密件不能隨便提供，如果產生爭執的話，可能要到憲法法庭解決，而不是到憲法法庭處理李貞秀是否能擔任立委。