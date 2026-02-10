黎智英遭重判20年監禁 賴總統X發文：台灣呼籲立即釋放黎智英

壹傳媒創辦人黎智英9日遭香港《國安法》重判20年監禁。賴清德總統10日表示，台灣與黎智英以及所有守護自由的人們站在一起。台灣呼籲立即釋放黎智英。(Taiwan calls for his immediate release.)

賴總統表示，有關黎智英的判決，再次證明北京所宣稱的「一國兩制」早已名存實亡，司法更淪為剝奪人身自由、壓制言論與新聞自由、否定人民問責權利的工具。

賴總統指出，黎智英長年為自由與民主發聲，卻因此承受超過五年的羈押與長達兩年的審訊，清楚顯示中國當局背棄《中英聯合聲明》，企圖形塑寒蟬效應，並對國際社會所支持的普世價值，造成嚴重威脅。

他相信，香港的經驗是一記沉痛的警訊，提醒民主自由絕非理所當然。再次呼籲北京當局，立即釋放黎智英，停止假借司法之名、行政治迫害之實；也呼籲國際社會，務必持續警惕極權擴張對普世人權的衝擊。

賴總統強調，台灣將持續堅定守護民主價值，與國際夥伴肩並肩，共同捍衛這份得來不易的自由生活。

賴總統也在社群平台X上表示，黎智英遭判刑一事，揭露了香港《國安法》的本質—即在中國「一國兩制」之下，該法已淪為踐踏人權與新聞自由的政治迫害工具。這種濫用司法權力的行為必須停止。台灣呼籲立即釋放黎智英。

X發文原文如下：

Jimmy Lai’s sentencing exposes the Hong Kong national security law for what it is—a tool of political persecution under China’s “one country, two systems” that tramples human rights & freedom of press. This abuse of judicial power must end. Taiwan calls for his immediate release.