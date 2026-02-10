聲援黎智英 賴總統籲北京當局停止政治迫害

壹傳媒創辦人黎智英昨遭香港「國安法」重判20年監禁。賴清德總統今天在臉書發文聲援黎智英，「台灣與黎智英先生，以及所有守護自由的人們站在一起。」

賴總統表示，這項判決，再次證明北京所宣稱的「一國兩制」早已名存實亡，司法更淪為剝奪人身自由、壓制言論與新聞自由、否定人民問責權利的工具。

賴總統說，黎智英先生長年為自由與民主發聲，卻因此承受超過5年的羈押與長達兩年的審訊，清楚顯示中國當局背棄「中英聯合聲明」，企圖形塑寒蟬效應，並對國際社會所支持的普世價值，造成嚴重威脅。

「我們相信，香港的經驗是一記沉痛的警訊，提醒我們民主自由絕非理所當然。」賴總統說，再次呼籲北京當局，立即釋放黎智英先生，停止假借司法之名、行政治迫害之實；也呼籲國際社會，務必持續警惕極權擴張對普世人權的衝擊。

賴總統表示，台灣將持續堅定守護民主價值，與國際夥伴肩並肩，共同捍衛這份得來不易的自由生活。