影／指「鄭習會傳聞一路錯到3月」 蕭旭岑轟：國安人士亂放話
國民黨副主席蕭旭岑與智庫國家政策研究基金會副董事長李鴻源今天(10日)舉行記者會，說明國共智庫論壇成果。針對「鄭習會」相關話題持續延燒，甚至傳出將在3月中旬登場，蕭旭岑也提出澄清，指外界先前的說法「全都是假消息」，國民黨更沒有為了「鄭習會」而刻意阻擋軍購。
蕭旭岑喊話「所謂的國安人士或者黨政人士」，不要在每個周日下午都向媒體釋放很多、但都是錯誤的訊息，一下子說「鄭主席農曆年前要見習近平」；一下子又變成農曆年後；現在又寫3月登場。蕭旭岑諷刺說，以後會有4月、5月、6月不同版本，這樣就變成「系列錯誤報導」？他呼籲媒體應該要專業、而非變成製造業，不能這樣踐踏自己。蕭旭岑也呼籲「所謂的國安人士」：如果要向媒體放話，就應該負責任地說「國安人士透露」，而不要寫「北京權威消息」。
蕭旭岑強調，與大陸政協主席王滬寧談的都是專業議題，沒有任何一個字牽涉到政治性，至於那些「假消息」，相信台灣民眾也都看得很清楚，不要再放消息把國民黨打成「中共同路人」或者「領旨辦事」，國民黨不怕、也不會擔心被抹紅。
