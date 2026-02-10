快訊

卓榮泰訪桃園高原社區 準備用1153億完成長照3.0全民照顧

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
行政院長卓榮泰參觀高原社區發展協會農場。圖／議員張肇良服務處提供
行政院長卓榮泰參觀高原社區發展協會農場。圖／議員張肇良服務處提供

行政院長卓榮泰、農業部陳駿季今天中午在議員張肇良等人陪同下，參觀桃園市龍潭區高原社區發展協會，該社區獲得農業部全國10大社區「綠色照顧」優良典範。卓榮泰指出，台灣今年進入超高齡社會，467萬位長者占總人口數20.06％，政府從原先推動長照2.0也升級為長照3.0，農民津貼提高至1萬元，退休儲金負擔降為40%，打造友善的農村生活。

卓榮泰一行人並參觀高原社區農村長者耕種的蔬菜園，中午和大家一起用餐。他表示，桃園市在2.0階段長照機構已經有1172處，比10年前只有33處多很多，這也是政府為高齡社會提早準備的規畫。今年走向長照3.0，把家庭、社區到醫療機構串連起來，用更多的經費經營長照3.0，全國準備用1153億元完成長照3.0的全民照顧，這部分已經有充足的計畫和預算，串連起來之後，長照機構的量會更多，質會更好。

卓榮泰說，長照3.0不只被照顧者獲得更多的照顧，照顧者也要被照顧，因為很多機構的照顧者非常辛苦，要付出愛心和耐心，帶大家玩、一起共餐和照顧生活起居，如果被顧者和照顧者的工作兩者同時並進，長照會做得更好。

卓榮泰表示，農業部不以「綠色照顧」政策現況為滿足，眼見農村的長者年紀越來越大，老農津貼卻未隨物價調整，同樣價錢以前能買到的，現在可能買不到了，所以老農津貼要從8000多元調整高至1萬元，全國有50多萬農民受惠。

卓榮泰提到前面一個行程去竹科參加高科技廠動土典禮，是最先進的科技廠，但是政府不會忽略台灣的小企業，不會忽略台灣的農村，因為沒有農村的支持，就不會有高科技產業，每個人的糧食都要靠農民辛苦耕種，所以老農津貼是合理調升。

另外，軍公教有退休金老農沒有，政府因此建立退休儲金制，以最低工資的10%提撥，今年是2950元，過去民和政府各負擔一半，現在是農民負擔40%政府60%，農民從1475元降為1180元，負擔降保障不變，以30年計算，降低負擔比率後農民 總計少繳33萬多元，政府讓農民更安心、健康，農村更有發展，綠色照顧、農村再造、地方創生都是政府對農村的重大工作，要打造友善的農村生活。

張肇良表示，院長卓榮泰到高原社區對農村長者是很的鼓舞，卓院長也表示農業部推動的綠色照顧結合農業的活力與社區的情感，長者種蔬菜、吃健康，動得快樂互相關懷，也讓年輕人外出工作能安心，高原社區能獲得全國10大社區綠色照顧優良典範，實至名歸。

張肇良說，高原社區發展協會理事長張善進、總幹事黃玉琴當面向行政院長反映，未來有些經費補助目前都還沒有著落，卓榮泰當場允諾一定會補助，因為有這麼好的耕作環境和活動場所及規畫，不能停下來，要繼續辦理。

卓榮泰仔細聽高原社區發展協會推動「綠色照顧」工作。圖／議員張肇良服務處提供
卓榮泰仔細聽高原社區發展協會推動「綠色照顧」工作。圖／議員張肇良服務處提供
卓榮泰和農業部長陳駿季與高原社區農村長者一起用餐，品嘗老農種的蔬菜。圖／議員張肇良服務處提供
卓榮泰和農業部長陳駿季與高原社區農村長者一起用餐，品嘗老農種的蔬菜。圖／議員張肇良服務處提供
卓榮泰和大家一起拔菜頭。圖／議員張肇良服務處提供
卓榮泰和大家一起拔菜頭。圖／議員張肇良服務處提供

長照 卓榮泰 農民
