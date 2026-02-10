美眾院通過「台灣保護法案」 中共犯台將被逐出金融體制

快訊

中央社／ 華盛頓9日專電

美國聯邦眾議院今天以395比2的壓倒性票數通過「台灣保護法案」（PROTECT Taiwan Act），要求如果台灣安全受到中國行動威脅，美國應全力排除中國於國際金融體制與組織之外。

「台灣保護法案」由眾議員魯卡斯（Frank Lucas）提出。法案要求，如果台灣人民的安全、社會或經濟制度因為中國的行動造成威脅，美國應在最大可行範圍內將中國代表排除於20國集團（G20）、國際清算銀行（BIS）及金融穩定委員會（FSB）國際金融機制與組織外。

共和黨籍的魯卡斯於投票前表示，這項法案傳達清楚的訊息：如果中國意圖與台灣發生衝突，那麼中國就必須準備承擔後果。俄羅斯入侵烏克蘭之後，眾議院通過類似的制度，向全世界表明，破壞國際秩序將招致迅速而嚴厲的結果。

他指出，如今中國持續在南海展現侵略行為，美國應當對北京採取更具前瞻性的政策。美國必須展現明確決心，表明侵略行為絕不容忍。美國對台灣遭到入侵的回應，應當是強而有力的，並包含多項制裁與經濟懲罰，而將中國排除在國際組織之外，必須成為其中一環。

同黨眾議員希爾（French Hill）則說，根據美國1979年的台灣關係法，中國不能以武力、脅迫、抵制或禁運等手段，迫使台灣向共產黨屈服，成為「一個中國」的一部分。

他指出，只要美國國會通知總統，宣告台灣面臨威脅，「台灣保護法案」就能確保如果中國入侵台灣，將付出重大的金融與外交代價。美國必須清楚傳達：中國對台灣的侵略行為不可、也不會被容忍，而這項法案正是為此而立。

民主黨籍眾議員史丹頓（Greg Stanton）於投票後透過社群媒體X表示，如果中共威脅鄰國，就不應該從全球體系中獲益。他支持這項法案，以推動在中國對台灣構成直接威脅時，將其從主要的國際組織中剔除。

法案將送交聯邦參議院審議。待參院同意後，交由總統川普簽署生效。

美國 法案 眾議員
