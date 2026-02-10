快訊

台南前消防局長李明峯及女密友涉收賄320萬 南檢今偵結起訴

北市內湖瑞陽公園怪男強抱兒童 家長制止也被打遭強制送醫

過年一到時間觀念崩壞？他曝台人「全改口」 網爆共鳴：會自動切換

強化台灣能見度話語權 外交部加強規劃國際媒體訪團

中央社／ 台北10日電

為強化台灣在國際社會能見度和話語權，外交部國際傳播司司長張秀禎今天表示，今年共規劃12個國際媒體訪團，持續推動總合外交，進一步強化媒體邀訪與台灣外交和政策議題的連結，這也是長期爭取國際社會理解與支持的一環。

外交部上午舉行例行記者會，張秀禎說明今年國際媒體邀訪計畫相關規劃。

張秀禎指出，今年國際媒體邀訪的規劃方向是持續推動總合外交，並進一步強化媒體邀訪與台灣外交和政策議題的連結，重點方向為「結合國際組織推案、重要活動以及既有團型的規劃」、「兼顧外交重點和溝通的潛力，擴大台灣在各區域的對外溝通」、「強化與友邦的政策溝通」。

張秀禎說明，今年總共規劃12個國際媒體訪團，從3月到11月，納入「專團」設計，讓媒體的邀訪更直接成為對外溝通和外交工作的工具之一。透過邀請國際媒體來台，實地瞭解台灣在民主、經濟、科技和社會等各方面發展，回國後進行報導，有助於國際社會更全面理解台灣的現況和政策立場，這也是長期爭取國際社會理解跟支持的一環。

針對國際組織推案、重要活動及既有團型，張秀禎表示，循例規劃政經記者團，配合WHA、UNFCCC、APEC、INTERPOL等重要時程，提前鋪陳台灣論述，也循例規劃國際記者團，邀請國際媒體來台參與國慶，持續強化台灣在國際上的能見度。

她說，同時規劃西語政經記者團、自媒體人士和具有社群影響力者為對象的軟實力媒體團，持續擴大台灣在不同語言圈和社群平台的對外溝通。

至於擴大台灣在各區域的對外溝通，張秀禎提到，今年規劃多個區域和國別的媒體專團，包含中東北歐、太平洋（含紐澳）、新南向國家，以及奈及利亞等記者專團，透過整體規劃參訪和交流的安排，協助相關媒體更全面理解台灣政策方向和發展現況。

對於強化與友邦政策溝通，張秀禎指出，今年特別規劃瓜地馬拉和巴拉圭的榮邦計畫專團，邀請友邦媒體來台，實地瞭解合作計畫的內容和成果，協助友邦社會更清楚理解台灣與友邦之間的合作。

張秀禎表示，今年媒體邀訪規畫是希望把有限的資源，盡量用在外交跟政策溝通的實際需要，期待進一步放大對外溝通的整體效果，並持續強化台灣在國際社會的能見度和話語權。

外交部 溝通 社群
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

外交部：台灣與立陶宛目前沒有討論更改駐處名稱

義大利外交部新設資安室 防冬奧與政府網站遭駭

接見歐總回國團 林佳龍勉連結台歐提升台灣影響力

日自民黨大勝 陸外交部：敦促日方撤回高市涉台「錯誤言論」

相關新聞

【重磅快評】賴清德還沒上茶 陳培瑜何故先罵韓國瑜？

總統賴清德擬在新春期間將邀五院院長茶敘，消息由立法院長韓國瑜先披露，接著總統府證實，表示希望茶敘能化解朝野歧見。朝野營造...

紀政姪子退民進黨喊議員選到底 怒批沒派系就不被認同

民進黨北市議員初選最後一日，其中北市第一選區（士林、北投）原先國內傳奇運動員紀政姪子、後港里長紀建漢有意參與初選，但今下...

釋出善意？民進黨市議員登記倒數 陳亭妃胞妹陳怡珍不參與連任

民進黨台南市長參選人陳亭妃胞妹、現任市議員陳怡珍是否再度投入選戰，備受關注，陳怡珍今下午2點在服務處開記者會，正式表態「...

卓榮泰訪桃園高原社區 準備用1153億完成長照3.0全民照顧

行政院長卓榮泰、農業部陳駿季今天中午在議員張肇良等人陪同下，參觀桃園市龍潭區高原社區發展協會，該社區獲得農業部全國10大...

義務役步兵營「下聯勇」有何戰略意義？軍方配套受考驗

行政院宣布從今年起，由義務役組成的步兵營將參加「聯勇操演」三軍實彈聯訓。義務役部隊曾發生下基地卻需「借裝備」的狀況，如今兵源、裝備解決了嗎？義務役部隊下基地的意義和未來角色何在？軍方計畫編成義務役步兵營、海陸戒護戰鬥隊、空軍警衛旅等義務役部隊，兵源究竟夠不夠？

外交部：台灣與立陶宛目前沒有討論更改駐處名稱

外交部發言人蕭光偉今天表示，我國駐立陶宛台灣代表處的名稱是雙方共識，目前雙方政府沒有討論更改駐處名稱一事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。