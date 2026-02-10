快訊

獨／爆出黑馬！中央存保標售台北101股權15% 宏泰集團全拿

S媽請律師和具俊曄爭遺產？小S怒了：造謠的人「心思非常骯髒」

日本JR橫濱線附近發現「無頭屍」 屍身腐敗嚴重身分死因待查

【重磅快評】賴清德還沒上茶 陳培瑜何故先罵韓國瑜？

聯合報／ 主筆室
總統賴清德新春期間將邀五院院長茶敘，立法院長韓國瑜先披露消息，民進黨立法院黨團書記長陳培瑜（如圖）連日砲火連發，先批韓沒作為，再批藍白賣國。圖／聯合報系資料照片
總統賴清德新春期間將邀五院院長茶敘，立法院長韓國瑜先披露消息，民進黨立法院黨團書記長陳培瑜（如圖）連日砲火連發，先批韓沒作為，再批藍白賣國。圖／聯合報系資料照片

總統賴清德擬在新春期間將邀五院院長茶敘，消息由立法院長韓國瑜先披露，接著總統府證實，表示希望茶敘能化解朝野歧見。朝野營造和解氣氛之際，民進黨立法院黨團書記長陳培瑜卻砲火連發，先批韓沒作為，再批藍白賣國，連無黨籍立委高金素梅被搜索，她都要說高金有很多爭議言論。陳培瑜並非自走砲，茶敘前放狗咬人，屆時肯定又是「五打一」場面，韓須有心理準備。 

賴清德邀五院院長茶敘是依據憲法第44條的院際協商權發動，目的在解決五院紛爭。這次新春茶敘是不賴的第一次，去年開春就端出五院「國政茶敘」，當時韓國瑜呼籲賴停止大罷免，但賴卻選擇與「公民團體」同行。結果，國人以32比0給賴打分數，賴發動院際協商權卻玩兩面手法，政治誠信墜崖式貶值。

去年底行政院拒絕依立院3讀通過的法律編列軍人加薪、軍警消退休福利預算，閣揆卓榮泰還創憲政首例「不副署」3讀通過的財劃法再修正案，國政從未出現如此亂象，賴總統再次啟動院際協調權，邀行政、立法、考試「三院茶敘」；但賴的誠信已失，在野也看穿民進黨意在離間藍白，韓國瑜以立法院是合議制、院長不能代表立委決定議案為由婉拒赴會，只是在合理範圍內應對民進黨的政治算計而已。

憲政失序、國事如麻，其實賴清德最迫切的是設法推進朝野和解，最該茶敘的對象是在野黨主席，只有朝野政黨領袖坐下來談才能解開死結。只是，賴清德不思直球對決，老把韓國瑜當成稻草人，美其名是院際協商權、院際調解，但卻是打擦邊球，即使能搞定韓，也不一定能達成朝野和解、藍綠白共好，民進黨顯然另有盤算。

韓國瑜並非等閒之輩，這次先放出茶敘消息，其實已表達相當程度的善意；這次賴清德邀五院院長新春茶敘，如果韓再端出去年底婉拒出席的理由，其實未嘗不可，但他主動透露茶敘訊息，並加贈賴清德「化」字，期盼賴「大事化小、小事化無、逢凶化吉」，並建議茶敘 以自然輕鬆、不特定議題方式進行，先避開總預算案及國防特別條例草案難題，其實更增進朝野和解氣氛的可能性。畢竟韓國瑜不是繫鈴人，更難擔當解鈴人。

但詭異的是，韓國瑜釋出善意後，卻換來陳培瑜的猛烈砲火，她先批韓沒主持公道、促成總預算案及國防特別條例草案實審查，連民眾黨立委李貞秀宣誓就職都要算在韓的頭上。陳培瑜沒提的是行政院沒有依法編列預算及兩岸人民關係條例法屬特別法，位階高於屬普通法的國籍法，賴清德的茶都沒端上桌就先罵客人，這茶會好喝嗎？

更離譜的是，陳培瑜操作急切，連藍白都一起罵進來，指藍白在立法院休會期間，賣國沒有停歇，兩黨的在地協力者搭配操作，無黨籍立委高金素梅被搜索，她都要說高金有很多爭議言論。試問，賣國有什麼證據？高金言論和助理費案有什麼關係？民進黨民代也有多人涉助理費案，難道也和他們的言論有關？陳培瑜擔任茶敘前攻擊手，不難猜出賴清德這場茶敘的真正用意。

  

韓國瑜 賴清德 朝野 陳培瑜
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

高金素梅辦公室遭搜索 韓國瑜籲檢調不要當政治打手

是否該邀在野黨商討國是？ 黃國昌：賴清德習慣對在野黨訓話

李貞秀國籍爭議 黃國昌稱賴清德應給台灣人民妥善解釋

影／韓國瑜透露賴總統新春將邀五院院長茶敘 黃國昌這樣看

相關新聞

【重磅快評】賴清德還沒上茶 陳培瑜何故先罵韓國瑜？

總統賴清德擬在新春期間將邀五院院長茶敘，消息由立法院長韓國瑜先披露，接著總統府證實，表示希望茶敘能化解朝野歧見。朝野營造...

檢調搜索立委高金素梅 台東縣議員陳政宗疑遭帶走行蹤不明

北檢與調查局今天對無黨籍山地原住民立委高金素梅的國會辦公室，以及包括台東縣議員陳政宗在內的多名地方議員進行搜索，案件方向...

高金素梅2022年募集陸製快篩試劑 檢調同步約屏東縣議員越秋女等人

無黨籍立委高金素梅被控以人頭詐領助理費，台北地檢署今指揮調查局國家安全維護工作站搜索住處及國會辦公室，另也追查2022年...

影／鄭麗文自述中國人致黨員不滿 王義川:她想當中國人就去當

立委王義川率正國會成員前往民進黨台中市黨部進行參選登記，他在受訪時表示，被問到國民黨主席鄭麗文自述中國人說法令黨員不滿，...

外交部：台灣與立陶宛目前沒有討論更改駐處名稱

外交部發言人蕭光偉今天表示，我國駐立陶宛台灣代表處的名稱是雙方共識，目前雙方政府沒有討論更改駐處名稱一事。

李貞秀國籍爭議 黃國昌稱賴清德應給台灣人民妥善解釋

立委高金素梅傳出疑似助理核銷過程有爭議遭檢調搜索，民眾黨主席黃國昌今受訪表示，在農曆春節前聽到這樣的消息很震驚，目前很多...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。