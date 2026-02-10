外交部：台灣與立陶宛目前沒有討論更改駐處名稱

外交部發言人蕭光偉今天表示，我國駐立陶宛台灣代表處的名稱是雙方共識，目前雙方政府沒有討論更改駐處名稱一事。

蕭光偉是在外交部例行記者會，作了以上表示。他說，立陶宛與台灣是共享民主價值的夥伴，我國持續與立陶宛政府在雷射、半導體及金融等領域推動實質合作，也希望能創造互惠互利的經貿效益，強化兩國民主經濟韌性。

蕭光偉表示，立陶宛和台灣都期待能深化雙邊關係及實質合作，我國也將與立陶宛密切協調溝通。

立陶宛2021年准許台灣在其首都維爾紐斯設立駐立陶宛台灣代表處（），魯吉尼涅近日稱，這項行動並未與歐盟及美國協調，等於「搶先出頭，結果付出了代價」。

根據報導，魯吉尼涅的原話是：「我認為，立陶宛確實是衝到火車前面，結果輸了（jumped in front of the train and lost）。」她說，其他歐洲國家也設立台灣代表處，但都是在「正常協調之後，並選擇『台北代表處』這個名稱」後才開設。