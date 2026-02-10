外交部：台灣與立陶宛目前沒有討論更改駐處名稱
外交部發言人蕭光偉今天表示，我國駐立陶宛台灣代表處的名稱是雙方共識，目前雙方政府沒有討論更改駐處名稱一事。
蕭光偉是在外交部例行記者會，作了以上表示。他說，立陶宛與台灣是共享民主價值的夥伴，我國持續與立陶宛政府在雷射、半導體及金融等領域推動實質合作，也希望能創造互惠互利的經貿效益，強化兩國民主經濟韌性。
蕭光偉表示，立陶宛和台灣都期待能深化雙邊關係及實質合作，我國也將與立陶宛密切協調溝通。
立陶宛2021年准許台灣在其首都維爾紐斯設立駐立陶宛台灣代表處（），魯吉尼涅近日稱，這項行動並未與歐盟及美國協調，等於「搶先出頭，結果付出了代價」。
根據報導，魯吉尼涅的原話是：「我認為，立陶宛確實是衝到火車前面，結果輸了（jumped in front of the train and lost）。」她說，其他歐洲國家也設立台灣代表處，但都是在「正常協調之後，並選擇『台北代表處』這個名稱」後才開設。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。