李貞秀國籍爭議 黃國昌稱賴清德應給台灣人民妥善解釋
立委高金素梅傳出疑似助理核銷過程有爭議遭檢調搜索，民眾黨主席黃國昌今受訪表示，在農曆春節前聽到這樣的消息很震驚，目前很多消息不明確，他沒有太多評論，但他強調司法就是捍衛公平正義的底線，不應該成為打壓異己的工具。
另近日民眾黨立委李貞秀的國籍爭議，立法院長韓國瑜表示要保障立委在立院問政，黃國昌表示，韓院長是按照法律制度，他相信李貞秀委員的國籍爭議，民進黨也炒作一、兩周，該是時候喊停了，因為同樣一個民進黨政府，為何賴清德的解釋跟蔡英文解釋完全不同，現在的劉世芳跟過去邱太三的解釋又完全不同，這件事目前賴清德政府還沒有全國人民給一個妥善的解釋。
黃國昌說，李貞秀委員正式在院長大法官面前宣誓效忠中華民國，台灣是她生活的土地，她也在這生兒育女，民進黨刻意製造衝突，刻意傳達自己的政治訊息，不必要在這個地方糾結，刻意製造衝突，這對解決事情一點幫助都沒有。
