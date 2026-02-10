快訊

獨／爆出黑馬！中央存保標售台北101股權15% 宏泰集團全拿

S媽請律師和具俊曄爭遺產？小S怒了：造謠的人「心思非常骯髒」

日本JR橫濱線附近發現「無頭屍」 屍身腐敗嚴重身分死因待查

聽新聞
0:00 / 0:00

李貞秀國籍爭議 黃國昌稱賴清德應給台灣人民妥善解釋

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌今陪同中和區市議員參選人陳怡君前往市場拜票。記者潘俊宏／攝影
民眾黨主席黃國昌今陪同中和區市議員參選人陳怡君前往市場拜票。記者潘俊宏／攝影

立委高金素梅傳出疑似助理核銷過程有爭議遭檢調搜索，民眾黨主席黃國昌今受訪表示，在農曆春節前聽到這樣的消息很震驚，目前很多消息不明確，他沒有太多評論，但他強調司法就是捍衛公平正義的底線，不應該成為打壓異己的工具。

另近日民眾黨立委李貞秀的國籍爭議，立法院長韓國瑜表示要保障立委在立院問政，黃國昌表示，韓院長是按照法律制度，他相信李貞秀委員的國籍爭議，民進黨也炒作一、兩周，該是時候喊停了，因為同樣一個民進黨政府，為何賴清德的解釋跟蔡英文解釋完全不同，現在的劉世芳跟過去邱太三的解釋又完全不同，這件事目前賴清德政府還沒有全國人民給一個妥善的解釋。

黃國昌說，李貞秀委員正式在院長大法官面前宣誓效忠中華民國，台灣是她生活的土地，她也在這生兒育女，民進黨刻意製造衝突，刻意傳達自己的政治訊息，不必要在這個地方糾結，刻意製造衝突，這對解決事情一點幫助都沒有。

民眾黨主席黃國昌今陪同中和區市議員參選人陳怡君前往市場拜票。記者潘俊宏／攝影
民眾黨主席黃國昌今陪同中和區市議員參選人陳怡君前往市場拜票。記者潘俊宏／攝影

民進黨政府 李貞秀 黃國昌 高金素梅
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

賴總統邀五院院長茶敘 黃國昌盼韓國瑜苦心別被糟蹋

影／韓國瑜透露賴總統新春將邀五院院長茶敘 黃國昌這樣看

韓國瑜透露擬新春面諫賴清德 立院人士：等待府方通知時間

鄭麗文談藍白合：與黃國昌溝通順暢 在野力量須團結

相關新聞

影／國籍問題在選戰發酵 陳怡君盼能理性對話

民眾黨新北市議員參選人陳怡君日前在市場掃街時遭一位民眾針對立委國籍議題大罵，陳怡君嘗試回應溝通未果，事後才發現該民眾已在...

【重磅快評】賴清德還沒上茶 陳培瑜何故先罵韓國瑜？

總統賴清德擬在新春期間將邀五院院長茶敘，消息由立法院長韓國瑜先披露，接著總統府證實，表示希望茶敘能化解朝野歧見。朝野營造...

外交部：台灣與立陶宛目前沒有討論更改駐處名稱

外交部發言人蕭光偉今天表示，我國駐立陶宛台灣代表處的名稱是雙方共識，目前雙方政府沒有討論更改駐處名稱一事。

李貞秀國籍爭議 黃國昌稱賴清德應給台灣人民妥善解釋

立委高金素梅傳出疑似助理核銷過程有爭議遭檢調搜索，民眾黨主席黃國昌今受訪表示，在農曆春節前聽到這樣的消息很震驚，目前很多...

要求蔣萬安「無菸城市」配套 王婉諭酸：我也可以當台北市長

台北市長蔣萬安喊出效法日本，要在首都推動「無菸城市」，迪化街年貨大街作為政策第一個示範區。時代力量黨主席王婉諭等人今在市...

影／蕭旭岑：主流民意希望兩岸要和平交流

國民黨副主席蕭旭岑與智庫國家政策研究基金會副董事長李鴻源今天舉行記者會，說明國共智庫論壇成果，針對日本大選，高市早苗領導...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。