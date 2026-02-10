要求蔣萬安「無菸城市」配套 王婉諭酸：我也可以當台北市長

台北市長蔣萬安喊出效法日本，要在首都推動「無菸城市」，迪化街年貨大街作為政策第一個示範區。時代力量黨主席王婉諭等人今在市府門口開記者會，批配套不足，要蓋3000座吸菸室得花60億元，質疑財源從何來，王更酸喊喊口號就要當政策，她也可以當台北市長。

王婉諭發問，蔣萬安要推無菸城市、廣設吸菸室，「錢在哪裡？地在哪裡？法源在哪裡？」她舉例日本大阪經驗，建置1座吸菸室要花200萬元，目前已蓋超過400座，要達到專家建議至少3000個則需60億元且每年管理費高達9億元；大阪的人口、面積和台北差不多，現僅37處公共吸菸區，不到大阪十分之一。

她說，蔣萬安要落實無菸城市，應向市民說明數十億元預算在哪？如果沒有編列經費，也沒通過預算，「只是喊喊口號就要當作政策，每個人都可以來當台北市長，我也可以來當台北市長。」她建議，市府應定義吸菸室，主動與衛福部協商，甚至制定自治條例、盤點人流和用地，也可參考大阪模式，獎勵補助民間設置。

台灣綠黨台北市政策會主任王振庭表示，迪化街無菸政策是脫離現實的行政秀，市府將吸菸區設在「非禁菸區」內是多此一舉，吸菸區內原有2個菸灰桶，弄丟1個也不補，質疑行政怠惰。

他指出，吸菸區動線設計不便，民眾前往5號水門吸菸區，得穿越人潮，變相逼民眾就近違規，也使得吸菸地帶轉移，周邊街道淪菸蒂重災區，把垃圾掃到別人家門口的政策，完全背離菸害防制的初衷。

「支持無菸城市的推動」，台灣基進秘書長馬依翔表示，國際成功推動無菸城市的經驗非常多，多靠疏導分流而非圍堵，例如東京設置24小時玻璃吸菸亭，新加坡烏節路則在禁菸區內設有43個特定吸菸區，也建議蔣看看韓國首爾的失敗經驗，只有圍堵沒疏導的防堵式禁令。

馬依翔要求蔣檢討缺失，擴大禁菸前設置足夠密度的吸菸區，否則迪化街「破功經驗」移植到台北燈會，恐釀更大的失序亂象。

文山區華興里長陳峙穎批，蔣市府1月喊出口號，卻到年底前才提出政策，執行效率低落。無菸城市是美好的理想，但不應幻想一步到位，必須有明確的階段性規畫，他建議市府應在12行政區分別召開公聽會，依照不同樣態區域規畫試辦點。

法規修正部分，陳峙穎認為，蔣的國民黨在立法院占多數，若蔣有心要推動修法，以蔣的號召力絕對有辦法，希望蔣出面與立院黨團溝通、跟中央協商。