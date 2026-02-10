說明國共論壇成果 蕭旭岑、李鴻源：做實事 為台灣產業找出路

兩岸交流合作前瞻論壇日前落幕，國民黨副主席蕭旭岑與國政基金會副董事長李鴻源今舉行記者會說明成果。蕭旭岑表示，國民黨重啟兩黨智庫論壇平台，召集專家學者去談實事，就是希望能緩和兩岸緊張關係，讓和平重新回到兩岸的主旋律。

蕭旭岑表示，此次論壇完全是「做實事」，帶著產業專家與學者到大陸，針對防災減災、觀光旅遊、醫療、產業、減碳、AI人工智能等領域，與大陸產官學界進行交流。發表了15項共同意見，成效斐然，「我們是為台灣產業找出路，為台灣重要領域尋找兩岸合作的平台與契機」。

蕭旭岑指出，去年9月聯合報兩岸關係年度大調查顯示，有88%的台灣民眾主張兩岸必須維持溝通管道；即使是民進黨的支持者，也有75%的人認為不能斷絕對話，國民黨是站在主流民意的基礎上進行這次訪問。此外，有46%的民眾希望兩岸持續加強經貿交流，創下近四年來的新高。

蕭旭岑表示，國民黨是為台灣的老百姓與產業，頂著壓力並帶回了成果，包含開會結束的隔天，大陸文旅部就宣布上海居民可以赴金門、馬祖自由行。

李鴻源指出，這次有40多位代表參與論壇，大部分都不是黨員，且幾乎沒有政治人物。主要談的是在能源與防災方面，如何與大陸營造雙贏？他指出，中國大陸的數據與算力中心目前在世界上數一數二。台灣多年來在防災上有其強項，包括精準的圖資與良好的運作模式，希望將大陸的算力中心與台灣現有的模型結合，讓未來防災在技術或管理上能更精準。

李鴻源指出，多年來，大陸氣象總局在颱風與地震預測上有其強項，尤其是颱風，全世界所有國家都必須一起合作的。他們希望在數據上可以共享，讓預測更精準。此外，台灣正在推動「防災士」，如何讓防災落實到社區已有一定成就，也希望與大陸分享。

在綠色轉型方面，李鴻源說，中國大陸目前2030年到2035年間，希望將碳排放比例從7%降到4%。大陸的風機與太陽能裝機量都是世界第一。雙方可共同透過「環保加 AI」提高效能，做到開源節流。台灣的優勢在於溫差發電、潮汐發電與洋流發電，但過去這塊投入不多，未來有可能與大陸合作開發能源。

在環保領域，李鴻源提及，首要任務是綠色標準的對接；可以在清潔能源、生態修復、廢棄物處理上技術交流。此外，今年起將建立碳市場，關於大陸的碳交易市場與台灣標準如何結合？還有很多細節需要討論。同時，台灣有非常好的地震研究，可與大陸的科技實驗室交流；精準的氣象預報對農業、漁業等產業也是很好的保障。

李鴻源提到，兩岸及所有開發中與已開發國家，都共同面臨醫療與高齡化問題。若能結合AI，就能彌補人力的缺失，這是無限大的市場與商機。另外，台灣有許多精密機械產業，如何幫這些隱形冠軍找到出路，這次參訪北京的自動駕駛與科技創新中心，看到智慧交通實驗室的多元利用，台灣目前在大規模應用上還沒做到這一步，雙方有合作空間。

觀光交流方面，李鴻源說，自禁團令開始，台灣民眾赴大陸達450萬人次，但大陸來台僅50萬人次，造成 1520億元的觀光逆差，稅收損失達800億元。台灣4000家旅行社中，有七成涉及大陸業務，許多從業人員被迫轉行，遊覽車停擺甚至遭法拍，兩岸直航也從60個航點減至15個，造成台商往返極大不便。

兩岸旅遊業發表共同聲明，提出「三大核心利多」，參訪第三天，大陸即宣布開放上海居民赴金門、馬祖旅遊，將活絡離島經濟；同時希望全面恢復海空客運直航，調度應由市場機制而非政治決定；並重新定位小三通的新價值樞紐地位，推動精緻觀光，創造發展契機。

李鴻源說，這次參訪只是第一步，希望持續深化對話，為兩岸和平貢獻更多力量；他相信從AI、能源界、醫療界到觀光都會持續對話，雖然只是一小步，但是兩岸攜手守護和平、共創繁榮的里程碑。