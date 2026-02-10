鄭麗君今傳赴美談判 王鴻薇爆：我方同意美製車零關稅

行政院副院長鄭麗君與關稅談判團隊傳今日再度赴美，與美方貿易代表署談完成談判最後一哩路。國民黨立委王鴻薇表示，據她瞭解我方同意美製車零關稅、保健食品關稅降至10%，質疑為何關稅黑箱到最後一刻？

王鴻薇說，台美關稅協議內容為何要黑箱到最後一刻？鄭麗君赴美已經準備簽下城下之盟，但相關市場開放降稅仍然不敢向國人報告。

根據她所得到的訊息，我方已經同意美製小客車及汽車零組件自協定生效日起降至「零關稅」，保留中小貨車部份降稅。另外，在協定生效後六個月接受符合美國聯邦汽車安全標準及美國排放標準。

此外，王鴻薇也說，國人一直關切的保健食品關稅，據聞我方同意自協定生效日起從現在的30%調降到10%，這部份應該是符合消費者的期待，盼屆時業者能反映降價給消費者。至於賴政府一直不敢讓農漁民知道的農漁產品也將有大幅市場開放和降稅。