鄭麗文提兩岸和平框架 蕭旭岑：和平網的概念 不是協議

國民黨副主席蕭旭岑、國政基金會副董事長李鴻源今舉行記者會說明國共智庫論壇成果。對於黨主席鄭麗文提出的兩岸和平框架，蕭旭岑表示，鄭麗文所提的是一個概念，不是協議或具體文字，兩岸在「九二共識，反對台獨」的共同基礎下，形成一個和平網的方向。

蕭旭岑指出，從前主席連戰訪陸到馬英九執政八年，國民黨都在維持兩岸和平框架，只是民進黨拒絕兩岸往來，用許多行政手段包括迫害陸配、阻止大陸觀光客來台，讓和平架構受到損害，國民黨是要恢復這樣的和平架構。

蕭旭岑說，國民黨2028年若能執政，台灣跟大陸交流往來更直接暢通，到時兩岸的和平繁榮遠景可期，相信這是未來台灣所有民眾希望的方向。鄭麗文提的兩岸和平框架是一個概念，「兩岸若能重新恢復對話交流、有互信基礎，到時沒有一個國家會認為台海會發生戰爭」，和平框架是指這樣的大氛圍。

日本眾議院選舉落幕，國民黨立委王鴻薇認為，2026九合一選舉不應忽視日本大選傳達的政治訊息。蕭旭岑認為，日本大選傳達出的訊息是，民眾深切關切日本首相高市早苗提出經濟改革措施，因此吸引民眾投票。

蕭旭岑說，年底選舉，大家重視的還是經濟民生，不管是觀光旅遊、產業復甦，重新找到產業出路，對台灣民眾是很重要的關鍵。如果把日本大選簡單解讀成親中或親美，可能無法涵蓋所有面向，兩岸關係不同於其他國家與大陸的關係，主流民意希望兩岸和平溝通、要交流。

此外，蕭旭岑先前提及，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）職級「只比科長大一點」。掀起波瀾，美國國務院表示，AIT處長是國務卿在台代表，充分代表美國政府的立場。

蕭旭岑今回應，他對谷立言沒有不敬之意，昨天在日本天皇酒會席間遇到AIT的朋友，雙方也聊得很好。他向谷立言致意，AIT感謝他公開說，谷立言很辛苦，一人肩負很多重任，他則感謝谷立言為台美關係的付出。

蕭旭岑說，他的重點主要是要傳達台灣人的心聲，不管跟美國再好，台灣有台灣的立場，要為民守護荷包，要有合理軍購，一味地去完全接受，不符合台灣人利益，「我講了該講的話，沒有不敬之意。」

他也強調，黨中央絕無為了「鄭習會」去阻擋軍購，合理的軍購特別條例，在野黨正在研擬，未來由國民黨與民眾黨立院黨團討論。他也跟美國朋友講得很清楚，國民黨支持合理軍購，但要為民把關，只要是台灣需要的，要如期交貨、不能讓民進黨上下其手空間，這是在野黨堅持的。

媒體詢問，媒體人陳敏鳳近日表示，國民黨目前內部雜音非常多，許多人對鄭麗文帶領的黨中央路線非常不滿，甚至放話要退黨。蕭旭岑回應，這是假消息，沒有退黨潮，國民黨親美和陸友日的路線絕沒有改變。