高市早苗率自民黨勝選 陳其邁喊「高市挺高市」

日本眾議院改選8日揭曉結果，自民黨在總裁高市早苗的領軍下，以壓倒性優勢獲勝，執政聯盟橫掃超過3分之2的席次。高雄市長陳其邁今受訪表示，高市政策跟路線已獲得日本國民肯定，未來勢必對於台日經濟、戰略合作有正面影響，台灣會強化台日戰略合作夥伴關係，「高市挺台灣，高市挺高市！」

「高市挺台灣，高市挺高市！」陳其邁表示，高市早苗對台灣友好，此次眾議院的大選獲得超過3分之2的席次，非常不簡單，代表高市的政策跟路線，普遍獲得日本國民肯定，相信選舉結果有助於未來台日合作，包括經濟合作、區域安全等，都會有實質正面幫助；台灣未來持續推動台日戰略合作夥伴關係，是當前最重要的。

日本眾議院選舉，自民黨單獨突破2/3門檻取得316席，首相高市早苗今天傍晚以自民黨總裁身分召開勝選記者會，強調這次選舉是就「負責任的積極財政」與安全保障等重大政策轉向，向國民請示；勝選不是終點而是責任的開始，沒有沉浸在勝利中的餘裕，將全力推動政策落實。