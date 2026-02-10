快訊

憑什麼挑戰5,000元？穎崴坐穩股后 市場正在重算這筆帳

半導體布局關鍵！水電無虞 卓榮泰：全面接受新式核能技術

學測閱卷提報931件違規 考生用化學結構式、座標畫笑臉都被扣一級分

高市早苗率自民黨勝選 陳其邁喊「高市挺高市」

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
陳其邁表示，高市的政策跟路線已獲得日本國民肯定，未來勢必對於台日經濟、戰略合作有正面影響，台灣會強化台日戰略合作夥伴關係，「高市挺台灣，高市挺高市！」記者宋原彰／攝影
陳其邁表示，高市的政策跟路線已獲得日本國民肯定，未來勢必對於台日經濟、戰略合作有正面影響，台灣會強化台日戰略合作夥伴關係，「高市挺台灣，高市挺高市！」記者宋原彰／攝影

日本眾議院改選8日揭曉結果，自民黨在總裁高市早苗的領軍下，以壓倒性優勢獲勝，執政聯盟橫掃超過3分之2的席次。高雄市陳其邁今受訪表示，高市政策跟路線已獲得日本國民肯定，未來勢必對於台日經濟、戰略合作有正面影響，台灣會強化台日戰略合作夥伴關係，「高市挺台灣，高市挺高市！」

「高市挺台灣，高市挺高市！」陳其邁表示，高市早苗對台灣友好，此次眾議院的大選獲得超過3分之2的席次，非常不簡單，代表高市的政策跟路線，普遍獲得日本國民肯定，相信選舉結果有助於未來台日合作，包括經濟合作、區域安全等，都會有實質正面幫助；台灣未來持續推動台日戰略合作夥伴關係，是當前最重要的。

日本眾議院選舉，自民黨單獨突破2/3門檻取得316席，首相高市早苗今天傍晚以自民黨總裁身分召開勝選記者會，強調這次選舉是就「負責任的積極財政」與安全保障等重大政策轉向，向國民請示；勝選不是終點而是責任的開始，沒有沉浸在勝利中的餘裕，將全力推動政策落實。

高市早苗 日本 台日 陳其邁 高雄市
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

「令和的織田信長」高市早苗政治豪賭 呂捷：她想讓日本變成正常國家

評日本大選結果 胡錫進：愚蠢的民意 這國家基本完蛋了

高市早苗時代來臨 他指勝選意味日本更清楚看待台灣重要性

高市早苗率自民黨勝選 谷立言：期待美日台深化協調合作

相關新聞

鄭麗文提兩岸和平框架 蕭旭岑：和平網的概念 不是協議

國民黨副主席蕭旭岑、國政基金會副董事長李鴻源今舉行記者會說明國共智庫論壇成果。對於黨主席鄭麗文提出的兩岸和平框架，蕭旭岑...

高市早苗率自民黨勝選 陳其邁喊「高市挺高市」

日本眾議院改選8日揭曉結果，自民黨在總裁高市早苗的領軍下，以壓倒性優勢獲勝，執政聯盟橫掃超過3分之2的席次。高雄市長陳其...

「世紀血案」爆爭議 名醫質疑執政黨18年未解密：想續吃人血饅頭？

改編自重大歷史事件林宅血案的電影《世紀血案》受到各界關注。名醫蘇一峰發文，質疑林宅血案執政黨都執政10年了為何不公布案件機密？他用柯文哲被羈押一年當反例，認為公布案件機密並不是辦不到，只是既得利益者想「繼續吃人血饅頭」。

藍竹縣長初選啟動37制 陳見賢今登記、徐欣瑩現身竹市

國民黨新竹縣長提名2日已公告初選辦法，將採黨員投票3成、民調7成的「37制」，副縣長陳見賢今上午正式提名登記；對手立委徐...

說明國共論壇成果 蕭旭岑、李鴻源：做實事 為台灣產業找出路

兩岸交流合作前瞻論壇日前落幕，國民黨副主席蕭旭岑與國政基金會副董事長李鴻源今舉行記者會說明成果。蕭旭岑表示，國民黨重啟兩...

高金素梅遭檢調搜索 李鴻源：很久沒聯絡了

無黨籍立委高金素梅今天驚傳住家遭檢調搜索，台北地檢署今早指揮調查局搜索高金素梅在立法院的辦公室，引發政壇議論。與高金素梅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。