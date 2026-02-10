「世紀血案」爆爭議 名醫質疑執政黨18年未解密：想續吃人血饅頭？

改編自重大歷史事件林宅血案的電影《世紀血案》受到各界關注。名醫蘇一峰發文，質疑執政黨都執政10年了，為何不公布林宅血案案件機密？他用柯文哲被羈押一年當反例，認為公布案件機密並不是辦不到，只是既得利益者想「繼續吃人血饅頭」。

以林宅血案為題材的電影《世紀血案》因為內容未經當事人授權、演員受訪不當發言等因素引發社會關注，台北市長蔣萬安昨出席南港區「115年度市長與里長有約」時表示，林宅血案是台灣社會的痛，無論哪方都要尊重家屬的感受，用嚴肅的態度面對，不應該撕裂傷口，造成二次傷害。

台北101董事長賈永婕也想知道事件真相，她在臉書發文，呼籲當年的當權者不應該再掩蓋真相，要勇於面對；同時希望如今的當權者要給大眾一個交代，「請讓真相離我們越來越近」。

除了政商名人，名醫蘇一峰也在臉書發文，質疑目前的執政黨為何不公布林宅血案的機密，「都執政10年加阿扁8年」，實在沒理由不公布。

蘇一峰舉例反諷，立法院法案都可以不執行、馬前總統都可以檢調法辦、都搞全國大罷免且沒有金流都可以羈押柯文哲一年了，為何林宅血案細節不公布？他認為，執政黨並不是辦不到，而是想一直吃「人血饅頭」而已。

此文一出，網友們也紛紛質疑執政黨隱藏真相的目的，「執政18年了」、「公布可能就沒有政治籌碼」、「因為那是一台ATM」、「公布了政治紅利就沒啦，看看228的領紅利操作手法也一樣」、「公布就不能賣慘了，少了政治資源，何必公布」、「很明顯，政治獲利大於真相」。