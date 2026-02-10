攬緊緊？被問李四川最後一次市政會議 蔣萬安反應曝光

輝達落腳北士科，預計明天將與輝達簽約，副市長李四川也透露簽約完，就會告訴大家他的決定。北市長蔣萬安今上午主持市政會議前，也被媒體問及，今天可能是李四川最後一次市政會議，是否會把李副「攬緊緊」？蔣萬安狂笑，並表示今天一樣就是市政會議。

蔣萬安今天上午主持市政會議，蔣萬安說，今天會藉市政會議機會，與所有市民朋友、市府團隊預祝新年快樂，當然也再度交代市府團隊，過年期間，很多同仁要堅守崗位、做好準備，讓市民過好年。

由於副市長李四川先前受訪，沒有否認這是他最後一次市政會議，媒體問蔣，等等市政會議，是否會想把李副「攬緊緊」？萬安則笑稱，今天一樣就是市政會議，雖馬上要過年，但同仁還有很多事情，必須堅守崗位，包括治安維護、交通疏導、資源回收等。

蔣萬安說，年節期間，很多議題同仁還是必須要嚴正以待，預祝市民新年快樂。