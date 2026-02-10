快訊

鐵軌旁驚見「移動的草叢」！嚇壞司機急減速 警揪出元兇開罰

代理亂象／7.5萬儲備教師「有證不教」 揭開不進場真相

川普晶片關稅掛鉤美台協議 金融時報：由台積電分豁免額度給美國客戶

鬆口了！何時請辭選新北 李四川：輝達簽約完會告知我的決定

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市副市長李四川。記者楊正海／攝影
台北市副市長李四川。記者楊正海／攝影

輝達落腳北士科，與輝達簽約的進度，到現在為止相當順利，明天應可簽約。外界也關注，副市長李四川的下一步？何時請辭選新北？李四川今受訪表示，明天如果與輝達合約簽訂完，「我做所有的決定，都會跟大家報告。」

2026九合一選舉

由於今天是北市府過年前最後一次市政會議，媒體今天也問李四川，今年到哪裡過年？是否今天是李副最後一次市政會議？李四川說，往例過年他大概都是回南部，也許會回小琉球，過年完了之後才會回來。

媒體追為最後一場市政會議？李四川說，明天與輝達如果合約簽訂，他做所有的決定，都會跟大家報告。

對於國民黨新北議員擬參選人何元楷已經在汐止掛出與李四川的看法？媒體也問李四川是否知情？李四川表示，他不曉得，不過這段期間，從所有民調得知，可以得知新北市民對他的支持，他非常感謝，輝達簽約完之後，他會告訴大家他的決定。

日前出席板橋里長聯誼會，李四川也被問及席間跟新北市長侯友宜聊了什麼？李四川說，板橋里長聯誼會，每年主席都會邀請他，他去年也有參加，也有針對市政部分，跟侯市長請將，「侯市長的政績，值得我來學習。」

北市副市長李四川（中）。本報資料照片
北市副市長李四川（中）。本報資料照片

李四川 過年 輝達
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

迎輝達進度順利！李四川今證實：與輝達地上權案明天應可簽約

藍營新北市長人選遲未定案…他搶先掛「新北就愛李四川」看板表態

李四川、侯友宜今天碰面了 兩人互讚還不斷「咬耳朵」

新北最激烈書記長之爭 陳儀君出線：就是來幫李四川輔選

相關新聞

鬆口了！何時請辭選新北 李四川：輝達簽約完會告知我的決定

輝達落腳北士科，與輝達簽約的進度，到現在為止相當順利，明天應可簽約。外界也關注，副市長李四川的下一步？何時請辭選新北？李...

台南「換妃」？王世堅一番話 他曝根本幫林俊憲「立Flag」

2026台南市長選舉，民進黨初選由立委陳亭妃出戰，不過近期仍有「換妃」說，立委王世堅昨台中受訪時，以他對林俊憲品德操守的...

竹縣中市懸而未決 鄭麗文：提名已是「粉紅超跑」速度

備戰九合一選舉，國民黨新竹縣長、台中市長提名人選懸而未決。國民黨主席鄭麗文昨天表示，不需要過度反應、給黨中央不必要的壓力...

綠議員初選登記 新北老將新人秀戰力

隸屬民進黨新潮流系統的戴瑋姍、顏蔚慈拚議員連任，昨偕欲回鍋參選的前議員張志豪完成初選登記，三人過去皆曾擔任發言人角色，組...

綠議員初選／子弟兵參選 北市「堅偉大戰2.0」上演

民進黨六都議員初選登記今天是最後一天。綠色友誼連線新人朱政騏、高揚凱昨登記，中山大同選區除朱政騏外，立委王世堅辦公室主任...

桃園議員選戰 藍綠白積極布局

下屆桃園市議員席次六十五席較本屆增兩席，藍綠白無不積極布局，民進黨初選登記今將截止，楊梅、蘆竹與龍潭等區超額登記競爭激烈...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。