綠再打抗中牌 陳培瑜：立院休會期間 藍白賣國沒有停歇

民進黨立院黨團書記長陳培瑜今天表示，最近幾則新聞包括民眾黨立委李貞秀完成宣誓就職、國共論壇、「鄭習會」細節陸續曝光、黎智英被重判、總預算依舊動彈不得等，如果一則一則看，會讓人以為只是新聞，但若攤開時間順序會發現之間的關係，中國政府的態度非常清楚，對反對者重判，對異議者清算，對民主以恐懼管理。

陳培瑜指出，藍白在立法院休會期間，賣國沒有停歇，兩黨的在地協力者搭配操作，例如立法院長韓國瑜和民眾黨前主席柯文哲一樣，把國籍問題說成程序問題，國安疑慮被包裝成問政權保障，國防與總預算遭到卡關，卻被說是不要過度解讀。

陳培瑜說，習近平政府一邊高壓威權，直接而殘酷，台灣內部協力者一邊是溫和話術，模糊而拖延；真正令人不安的，不只是北京的強硬，還有台灣內部的降溫與失焦。

陳培瑜表示，保障立委問政權當然重要，但任何民主國家都知道，問政權不是無限上綱，更不該凌駕於國家安全與主權之上，如果一個國家的國會可以對國籍忠誠問題視而不見，卻對國防預算一再踩煞車；高談程序正義，卻不願正面回答「這樣做，誰得利？」那問題就不只是程序。

陳培瑜指出，民主不能只剩下形式，卻不願意承擔要守護的價值和責任，制度更不能拿來當成藉口，被藍白用來說嘴卻顯得蒼白無力。不論支持哪一個政黨，都值得為自己和家人朋友問一句：當北京在加速施壓、清算異議，為什麼台灣的國會，卻有人選擇踩煞車？甚至還配合演出，製造平和假象？

陳培瑜說，問政權不能成為遮蔽國安的保護色，卡住國防與總預算，正是選了和中共極權政府站在同一邊，台灣的民主，值得被更認真地對待，台灣的安全，也不該被話術與拖延消耗。