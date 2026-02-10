【專家之眼】從「台加框架協議」卡關看台灣的外交困境

2025年3月，一項長達十頁、涵蓋數位貿易、能源轉型及供應鏈韌性的「台加貿易合作框架協議」（Framework Agreement），雙方談判代表完成草簽。英文、法文、中文三種版本的文本早已齊備，只待最後的正式簽署。然而，時隔將近一年，這份象徵兩國經貿深化新篇章的協議，至今仍靜靜地躺在渥太華，幾乎被世人遺忘。

根據加拿大廣播公司（CBC）等媒體報導，台灣駐加代表曾厚仁近期表達了深切憂慮，直言渥太華可能為了修補與北京的關係，不惜「犧牲」對台協議。加拿大總理卡尼對此的回應頗堪玩味，他雖然宣稱「從不畏懼」壓力，同時卻強調加拿大正專注於加強與中國在汽車、潔淨能源等領域的貿易。這種微妙的推託，不僅是台加關係的冷卻信號，更揭示了卡尼推動的「中等強權聯盟」（Middle Power Coalition）在面對現實地緣政治時的戰略選擇。

卡尼最近在達沃斯論壇（WEF）高舉「中等強權聯盟」的大旗。他的核心邏輯是：面對大國博弈（尤其是在川普政權下的美中競爭）帶來的混亂，中等國家（如加拿大、澳洲、韓國等）不應淪為強權的附庸，而應透過集體行動，建立務實導向的國際新秩序，實現「戰略自主」。

然而，這份台加經濟框架協議，卻在卡尼轉向與北京「重啟對話」的過程中成為了阻礙。這反映出卡尼式「中等強權」主張的殘酷本質：自主的目的是為了在強權之間換取最大的談判籌碼，而非單純基於民主價值觀的結盟。 對於加拿大而言，與中國在能源產業的合作具有極大的經濟吸引力，台灣雖然在半導體供應鏈中至關重要，但在外交天秤上，卻似乎成了加國展現與中方「重修舊好」誠意的祭品。

這起延宕事件對台灣未來的外交環境投下了兩大陰影：

一、「民主價值」在經濟現實前的邊緣化

過去幾年，台灣的外交論述高談「民主供應鏈」與「志同道合國家」的連結。然而，加國的遲疑顯示，當中等強權試圖在國際體系中扮演「平衡者」時，台灣的利益往往最先被放上權衡的天秤。當加拿大、英國等國試圖定義一套不受美國完全主導的外交策略時，台灣可能會發現，這些國家為了證明其「不隨美國起舞」，反而會更刻意地在涉及台灣的問題上與中國保持某種默契。

二、國際經貿參與的「隱形封鎖」

台加貿易框架協議的延宕並非孤例。隨著全球進入「中等強權覺醒」的時代，許多國家在尋求戰略彈性的同時，對簽署具備政治敏感性的正式協議變得更為謹慎。儘管台灣在2023年成功簽署了「台加投資促進及保障協議」（FIPA），但後續更具戰略意義的「框架協議」卡關，暗示了台灣在參與CPTPP或其他區域整合時，將面臨更嚴峻的「隱形門檻」。

面對卡尼政府這種「既要戰略自主，又要中國市場」的搖擺政策，台灣的外交策略必須從「價值對接」進一步進化為「利益深度綑綁」。如果加國重視潔淨能源與人工智慧，台灣應將協議的落實與這些關鍵技術的實質合作掛鉤，而非單純的政治訴求。渥太華那份未完成的簽署，正是對台灣外交韌性的又一次警鐘－在利益為導向的國際叢林中，單純的價值與友誼，往往抵不過一份計算精密的資產負債表。