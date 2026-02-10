朝野僵局…府邀5院新春後茶敘 韓國瑜化字建言

今年度中央政府總預算案、國防特別條例草案在立法院持續卡關，立法院長韓國瑜透露，將在賴清德總統與五院院長新春茶敘時，當面提出建議。總統府昨天證實，賴總統確已邀請五院院長於新春後進行茶敘，時間仍待後續協調安排，並強調「政黨之間立場或有不同，但國家只有一個」。

賴政府上台以來，朝野關係持續緊張。賴總統去年二月十日啟動憲政史上首次院際協調，在總統府大禮堂召集五院院長會商國政；去年十二月，府方再邀請行政、立法、考試三院院長「國政茶會」，就財劃法、年金改革法案及總預算案交換意見，但當時韓國瑜以立院為合議制為由婉拒。

韓國瑜前天透露，賴總統過年的時候可能會邀五院院長，他會正式向賴總統提議，是不是要考慮「化」這個字，希望國家大事化小、小事化無、逢凶化吉，否則永遠衝突，對老百姓一點幫助都沒有。

總統府發言人郭雅慧證實，賴總統確已邀請五院院長於新春後進行茶敘，並誠摯歡迎五院院長出席交流；惟考量各院公務繁忙，相關時間仍待後續協調安排，期盼於年節過後合適時機順利舉行，化歧見為共識，讓憲政運作更加順暢。

郭雅慧指出，當前台灣正面臨多重國內外情勢挑戰，政黨之間的立場或有不同，但國家只有一個，賴總統誠摯期盼五院增進溝通、凝聚共識，攜手為國家做好事、為人民解決問題。

據了解，賴總統始終希望展開朝野對話，也藉由五院之間交換意見，解決國政難題；而自從去年十二月「國政茶會」韓國瑜未參加後，過去一段時間，府方與韓國瑜方面仍持續保持聯繫，希望未來仍可以進行五院之間的國政討論。

知情人士指出，韓國瑜方面近日主動向府方表達，朝野若持續僵持，不利國家整體發展；是否請賴總統邀五院院長在年節期間，透過較為輕鬆的方式例如茶敘、新春拜年等方式自然互動、討論國政，但不要執著所謂的「院際協調」或「特定議題」。

據了解，府方也認同韓國瑜的想法，經過幾次與立法院方面聯繫，也給出幾個時間，而最後雙方都認為，農曆春節在即，五院代表的國政茶敘，應等到春節過後舉行較為適合。

立院人士則指出，這次基本上是延續韓國瑜上次婉拒茶敘後，再次溝通見面；韓院長的態度很清楚，「不排斥五院要多互動」，但立法院是合議制，不可能代表立法院針對特定議題發言，如果國政茶敘是五院都出席，且沒設定議題，基本上都會參加。

國民黨文傳會副主委尹乃菁昨天表示，新的一年，國人都希望政局有新的開展，賴清德總統不要再走對抗立法院的老路；化解朝野僵局就在賴總統的一念之間，韓院長是很有智慧的，只要賴總統聽取建言、放下執念，政局「馬上春暖花開」。