【即時短評】賴總統若不能放下我執 這杯「和解茶」能喝得春暖花開？

聯合報／ 記者唐筱恬林河名
立法院長韓國瑜（右）主動向府方提議會面，讓賴總統（左）作東，形同遞出橄欖枝，為朝野溝通打開一扇機會之窗。圖／本報資料照片
立法院長韓國瑜（右）主動向府方提議會面，讓賴總統（左）作東，形同遞出橄欖枝，為朝野溝通打開一扇機會之窗。圖／本報資料照片

今年度中央政府總預算案、國防特別條例草案在立法院持續卡關，行政院長卓榮泰又再次對立院多數通過的眷改條例修正條文「不副署」。新的一年，朝野關係仍然緊張。立法院長韓國瑜拋出將面諫賴清德總統一個「化」字，總統府也證實將在春節後展開五院院長茶敘；朝野溝通大門又見敞開，希望這次不再只是政治大戲。

依憲法第44條，賴總統有啟動「院際協商」之權，解決五院紛爭。回顧去年開春隔周，賴總統即展開首次五院國政茶敘，當時賴向五院喊話「五指併攏才有力量」，韓國瑜則沉重呼籲停止大罷免。但如今回看，賴總統非但沒停止大罷免，反而變本加厲，團結訴求「說一套、做一套」，也讓國政茶敘徒具形式，成了笑話。

賴總統在「大罷免、大失敗」後，一度表示台灣必須休養生息；但另一方面，行政部門仍不斷與藍白過半數的立法院「焦土對抗」。從拒絕依立院3讀通過的法律編列軍人加薪、軍警消退休福利預算，到「不副署」立院3讀通過的財劃法再修正案，朝野憲政衝突不斷。

如此的朝野對立，最該坐下來談的，本該是朝野政黨領袖。去年6月間，賴總統一度邀藍白兩黨主席進行國安情勢簡報，卻因為會談能否公開有不同看法，終又破局。

去年12月間，賴總統再次啟動院際協調權，指定當時爭議最烈的財劃法、停砍年金等議題，邀請行政、立法、考試「三院茶敘」。但在藍白眼裡，抗拒「依法行政」的是賴政府，解鈴還需擊鈴人，僅試圖找韓國瑜解決，只是離間手法；更何況，立法院是合議制，立法院長並不能代表立委決定議案，韓國瑜以此為由婉拒赴會，也屬合理。

如今，新的一年伊始，朝野再度陷於總預算及軍購案的卡關狀態，甚至引發美方關切；韓國瑜罕見「發球」主動向府方提議會面，以自然輕鬆、不特定議題方式茶敘，既可避開立院合議制的爭議，讓總統作東，也形同遞出橄欖枝，為朝野溝通打開一扇機會之窗。

眼前總預算、軍購案能否逢凶化吉，冰封的朝野關係能否春暖花開，韓國瑜這一拋球，已給國人新年新希望；只是，有了先前的不快經驗，這次五院茶敘若想賓主盡歡，就要看賴總統能不能敞開心胸、放下我執、把握良機了。

韓國瑜 朝野 賴清德
