接見歐總回國團 林佳龍勉連結台歐提升台灣影響力

外交部長林佳龍今天接見歐總回國訪問團時表示，台灣是歐洲提升經濟安全韌性的重要夥伴，並勉勵歐總持續扮演台歐連結橋梁，提升台灣在歐影響力。

外交部晚間發布新聞稿指出，林佳龍今天接見「歐洲台灣商會聯合總會（歐總）回國訪問團」總會長李欣恬一行10人，訪團成員包括來自英國、德國及義大利等10國台商。

林佳龍致詞時表示，台歐關係近年有重大進展，包括2025年以部長身分率團訪問歐洲7國，積極推動台歐在經貿、科技及文化等各領域合作。另副總統蕭美琴去年11月應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會，更創下台灣副元首在歐洲議會演說的首例。

林佳龍指出，面對國際地緣政治持續變動的不確定性，外交部將持續推動「總合外交」與「加值外交」，結合產業、科技與民主價值，是歐洲提升經濟安全韌性中不可或缺的重要夥伴。

李欣恬致詞時表示，外交部大力推動對歐經貿外交，尤其對林佳龍「人人都是外交官」的理念深表認同。台灣近年成功推展台歐半導體及人工智慧等產業合作，以及對歐文化外交的成績亮眼，旅歐台商均與有榮焉，期盼外交部持續支持該會今年規劃在歐洲舉辦的各項活動。