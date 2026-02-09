高市早苗率自民黨勝選 谷立言：美日台深化協調合作

快訊

中央社／ 台北9日電
美國在台協會處長谷立言今天祝賀日本國會選舉結果，並期待看見美、日、台之間深化協調合作，共同促進區域穩定與繁榮。美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言。（本報資料照片）
日相高市早苗率領的自民黨於眾議院大選席次單獨突破2/3，美國在台協會處長谷立言今天祝賀日本國會選舉結果，並期待看見美、日、台之間深化協調合作，共同促進區域穩定與繁榮。

日本德仁天皇將於23日滿66歲，日本台灣交流協會晚間舉辦「天皇陛下華誕慶祝酒會」，由片山和之伉儷主持，副總統蕭美琴、台灣日本關係協會會長謝長廷、國安會秘書長吳釗燮、立法院副院長江啟臣、國防部長顧立雄、外交部政次吳志中以及多國駐台使節代表出席與會。

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）出席酒會，並透過AIT官方臉書發文表示，很高興今天晚間有機會親自向片山和之，致以對日本天皇陛下誕辰的誠摯祝福，並祝賀日本國會選舉結果。

谷立言強調，在高市的領導下，期待看見美、日、台之間深化協調合作，共同促進區域穩定與繁榮。

