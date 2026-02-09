片山和之：台灣對日本重要性毫無動搖 WBC期待台日決賽相遇

日本台灣交流協會代表片山和之今晚在「日本天皇陛下華誕慶祝酒會」致詞時表示，高市早苗首相在昨天舉行的眾議院選舉，獲得國民的信任；台灣對日本的重要性毫無動搖，日本、台灣是共享基本價值的夥伴。片山和之還提及，世界棒球經典賽（WBC）將登場，期待日台兩隊在決賽中相遇。

「日本天皇陛下華誕慶祝酒會」晚間舉辦，副總統蕭美琴、國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、立法院副院長江啟臣、台日關係協會會長謝長廷等我國官員與會。

片山和之致詞時表示，去年10月，日本進行政權更替，誕生首位女性首相。高市早苗首相在昨天舉行的眾議院選舉，獲得國民的信任。明確的是，台灣對日本的重要性毫無動搖，日本、台灣是共享基本價值的夥伴、是主要的經濟夥伴、是能源交流、災害合作等心心相連的夥伴，也是共同攜手守護區域和平與穩定的夥伴。

片山和之表示，在不透明性與不穩定性增加的嚴峻國際環境中，希望與大家一起努力，讓日台關係進一步發展。

他指出，去年台灣訪日人數達到676萬人，創下歷史新高，日本來台旅遊人數雖然有增加，但仍有成長空間。而根據民調，81% 的台灣人及75% 的日本人，對方有親近感，76%的台灣人將日本列為最喜歡的國家，當日本遭受地震、海嘯、傳染病等損害，以及「貿易與人員交流受到限制時」，台灣朋友對日本表示支持並給予溫暖的鼓勵，日本國民絕不會忘記，患難見真情。

片山和之表示，去年9月，台灣領先日本在政治大學設立安倍晉三研究中心，在賴清德總統與安倍晉三安倍昭惠夫人出席下舉行成立大會，期待以該中心為據點，促進台灣的日本研究。

片山和之也說，下個月WBC世界棒球經典賽，將在東京與美國各城市舉行，期待日台兩隊在決賽中相遇，「也希望日本能夠為前年的世界12強賽雪恥。」