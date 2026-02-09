陸再籲日收回「台灣有事」言論 蕭美琴：區域和平是各方共同責任

日本眾議院選舉結果，首相高市早苗領導的自民黨獲得壓倒性勝利。副總統蕭美琴今晚出席「日本天皇陛下華誕慶祝酒會」時恭賀高市早苗在大選中，獲得廣大民意支持，繼續領導日本。蕭美琴說，台灣非常期待能跟高市領導的日本，尋求更多台日合作機會，開創更輝煌耀眼的新篇章。

蕭美琴致詞時表示，她代表賴清德總統級台灣人民，向日本政府與國民致上最誠摯的祝賀。台日的情誼早已超越地理的距離，昇華為心靈的緊密相依。台日在地震、風災中建立的「善的循環」，以及患難見真情，讓這份關係更堅不可摧。

蕭美琴表示，在經貿上，台日關係也不斷加深，從農產品的密切交流，到去年11月台灣全面解除福島五縣市食品禁令 ，都象徵雙方邁入新的里程碑。去年底雙方簽署的台日數位貿易協定、地區海關合作備忘錄，進一步強化資安與通關合作 ，帶動印太區域的繁榮發展。

蕭美琴說，台日共享自由民主及法治的普世價值，且同處第一島鏈的關鍵位置，面對日益嚴峻的區域挑戰，台灣深知和平要靠實力，為此我們也將繼續投入國防預算並編列國防特別預算，強化防衛韌性，展現守護主權及民主生活方式的堅定決心。

蕭美琴表示，感謝日本政府多次在國際場域中，重申台海和平穩定的重要性，台灣將繼續與日本合作實現自由開放的印度太平洋，更期盼日方繼續支持台灣擴大國際參與，讓我們能有機會為國際社會作出更多貢獻。

會後，媒體詢問，高市大獲全勝，新的政局對台日關係是否更有幫助？未來雙方是否會在安保方面有相關合作？蕭美琴說，高市早苗能夠獲得人民的支持與託付，尤其有這麼多的席次，對高市未來各項施政上，有強大的民意基礎。

至於中國大陸外交部在日本大選後，再度呼籲日方撤回「台灣有事」言論，展現維護中日關係政治基礎的基本誠意。蕭美琴說，對區域的和平穩定是各方、各利益相關者的共同責任，也是全球對於這個區域的期待。