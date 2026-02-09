賴總統春節後邀五院長茶敘 相關時間待安排

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統春節後將邀五院院長韓國瑜等人茶敘。聯合報系資料照

有關立法長韓國瑜提及，賴清德總統春節後將邀五院茶敘，總統府發言人郭雅慧9日表示，當前台灣正面臨多重國內外情勢挑戰，政黨之間立場或有不同，但國家只有一個，賴總統誠摯期盼五院增進溝通、凝聚共識，攜手為國家做好事、為人民解決問題。

至於外界關心五院互動安排，郭雅慧說，賴總統確已邀請五院院長於新春後進行茶敘，並誠摯歡迎五院院長出席交流；惟考量各院公務繁忙，相關時間仍待後續協調安排，期盼於年節過後合適時機順利舉行，化歧見為共識，讓憲政運作更加順暢。

總統府去年12月15日邀請三院院長「國政茶會」，欲針對財劃法、年改法案、總預算三議題交換意見，當時韓國瑜以立院為合議制為由，婉拒參加。此次韓國瑜透露擬在新春會面時當面提出建議，據了解，韓國瑜也希望過年不要再有衝突，還是希望開啟一個對話，希望朝野融洽一點。

