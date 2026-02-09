江啟臣：產業升級是面對全球經濟挑戰最好方式

立法院副院長江啟臣今天接見歐洲台灣商會聯合總會時表示，目前國際情勢變化關鍵時刻，台灣要把產業鏈優勢跟其他國家產業鏈優勢相互搭配，唯有國際合作，產業才能升級，台灣就不怕競爭，這是台灣面對全球經濟挑戰最好的因應方式。

江啟臣下午在立法院接見「歐洲台灣商會聯合總會回國訪問團」一行。

江啟臣表示，歐洲在這幾年跟台灣的貿易投資，成長非常多，是台灣第4大貿易夥伴，再加上歐盟國家數多，且非常的多元化，無論從文化、教育、觀光，甚至這幾年在能源及產業合作，包括半導體，都有非常密切關係，來台投資的FDI（外國直接投資）部分，歐盟算第1位的，希望投資能繼續。

江啟臣說明，他要特別謝謝台商朋友，在歐洲各地為自己事業打拚，也為台灣打拚，很多時候，不管是任何的事情，只要有關台灣，都能看到台商朋友義不容辭、出錢出力，需要發聲的時候也為台灣出聲。立法院就是各位台商的娘家，有任何事要講都OK，他非常願意傾聽。

江啟臣指出，現階段國際情勢變化非常大，台商的嗅覺都是最敏感的，什麼風吹草動會影響到台商的生意及布局，過去這1、2年變化非常的快，整個局勢一直在變化，台商要生存、要發展、要布局，都必須第一線掌握，並做出快速反應。台灣天然資源不多，天災不少，但是台灣卻能夠創造出全世界前20大的經濟規模。不管是貿易或是其他部分，甚至核心產業，能在全球供應鏈扮演關鍵角色，有賴於台商在研發、國際合作的布局及努力。

江啟臣強調，在全球變動的關鍵時刻，台灣要把產業鏈優勢跟其他國家的產業鏈優勢相互做搭配，唯有國際合作，產業才能升級，產業一旦升級，台灣就不怕競爭，也才是台灣面臨全世界經濟層面挑戰最好的因應方式，期盼台商打團體戰，藉由國際合作，發揮更大的競爭力，也希望海外台商跟國內產業能夠相互搭配跟合作。